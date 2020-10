EU-Schlachtschweinemärkte Notierungen überwiegend stabil

Foto: uk Nicht nur in Deutschland notieren Schlachtschweine stabil. Auch an den EU-Märkten verharren die Kurse mit Ausnahme von Spanien und Italien.

Themenseiten zu diesem Artikel: Notierung Coronavirus Schlachtschweinemarkt

Schweine gibt es in Deutschland in Hülle und Fülle. Zweite Corona-Welle bremst Außer-Haus-Verbrauch. Notierungen in anderen EU-Ländern überwiegend stabil mit Ausnahme von Spanien und Italien.

Der deutsche Schlachtschweinemarkt ist in der Kalenderwoche 43 weiter von zunehmenden Überhängen geprägt worden. Laut der Interessengem