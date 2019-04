IFFA 2019 Maßstäbe für die Zukunft

Foto: Jochen Günther / Messe Frankfurt Als Nr. 1 zeigt die IFFA alle drei Jahre den Stand der Technik und fokussiert die Top-Themen der Branche.

Vom 4. bis 9. Mai 2019 wird die IFFA, die Nr. 1 der Fleischwirtschaft, wieder ihre Tore öffnen. Als bedeutendste Innovationsplattform der Branche versammelt sie alle Akteure aus Industrie, Handel und Handwerk in Frankfurt am Main. Was die IFFA als Weltleitmesse so einzigartig macht, ist ihr klarer Fokus: Alles dreht sich um das wertvollste aller Lebensmittel – Fleisch.