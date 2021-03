Konservierungstechniken 100 Prozent Sicherheit gibt es nicht

Zur Haltbarmachung von Fleisch- und Wurstwaren kommen eine Reihe thermischer und zunehmend auch nicht-thermischer Verfahren zum Einsatz. Ziel aller dieser Verfahren wie Wassersterilisation, Ohm’sche Erhitzung oder Hochdruckbehandlung ist es, Lebensmittel von lebenden Mikroorganismen einschließlich ihrer Ruhestadien (z.B. Sporen) zu befreien.

121 °C

In der Praxis gelingt eine vollständige Entfernung von Keimen nicht mit 100%iger Sicherheit. Es wird deshalb eine Reduktion der Anzahl an vermehrungsfähigen Mikroorganismen um einen je nach Anwendungsbereich bestimmten Faktor (in Zehnerpotenzen) gefordert. Zum Beispiel wird spezifiziert, dass der Restgehalt an vermehrungsfähigen Mikroorganismen in einer Einheit des Produktes höchstens 10beträgt; das heißt: In einer Million gleichbehandelten Einheiten darf nur ein vermehrungsfähiger Mikroorganismus enthalten sein. Man bezeichnet die Zeit, in der neun Zehntel der Population absterben, als Dezimalreduktionszeit D (D-Wert). Diese Zeit ist stark von den Mikroorganismen, der Haltbarmachungstemperatur und weiteren Bedingungen abhängig. Die Dezimalreduktionszeit wird typischerweise mit der Temperatur als Index bezeichnet (z.B. D). In der handwerklichen Herstellung von Wurst- und Fleischwaren werden auch Konserven produziert. Da diese üblicherweise im Kessel bei Temperaturen unter 100 °C gekocht und somit „pasteurisiert“ werden, entstehen dabei „Kesselkonserven“, die zur Wahrung der Lebensmittelsicherheit unter gekühlten Bedingungen gelagert werden müssen. Eine Weiterentwicklung zur Vereinfachung der Lagerung und Erhöhung der Sicherheit ist die fraktionierte Sterilisation. Hierbei wird das Sterilisiergut an mehreren aufeinander folgenden Tagen jeweils auf etwa 100 °C erhitzt und dazwischen bei Raumtemperatur gelagert. Bei der Zwischenlagerung sollen die durch das Erhitzen nicht abgetöteten Sporen auskeimen und die dabei entstandenen, nicht hitzeresistenten Mikroorganismen-Stadien sollen beim Erhitzen am nächsten Tag abgetötet werden. Die Prozedur muss mehrfach wiederholt werden, damit sichergestellt wird, dass alle Sporen auskeimen und gegebenenfalls zwischen zwei Erhitzungen eventuell neu gebildete Sporen ebenfalls wieder auskeimen und abgetötet werden.

Die „schwächste Stelle“ liegt im Kern

Die Dampf- oder Wassersterilisation (Erhitzen im Autoklaven) ist das Standardverfahren im industriellen Bereich der Konservenherstellung. Hierbei werden Temperaturen über 100 °C angewandt, die eine „Sterilisation“ möglich machen. Die angewendeten Maximal-Temperaturen hängen stark vom Füllgut ab; Leberwurst z.B. neigt durch seinen natürlichen Gehalt an Zuckerstoffen aus der eingesetzten Leber bei sehr hohen Temperaturen zur Karamellisierung und Ausprägung von Bitterstoffen. Deshalb ist das übliche Temperaturmaximum hier etwa 107 °C bei entsprechend langer Erhitzungszeit. Wesentlich hitzetoleranter ist Corned Beef, bei dem die Kochschädigung auch bei höheren Temperaturen geringer ausfällt. Bei diesen herkömmlichen Methoden zur thermischen Haltbarmachung von Lebensmitteln erfolgt die Erwärmung durch Wärmeleitungen von den Randzonen in das Innere des Produktes. Dieses erfordert ziemlich lange Prozesszeiten und kann zu ungewünschten Veränderungen in den zum Rand hin liegenden Produktzonen führen, da die „schwächste Stelle“ im Kern liegt und sich hieran die Produktbehandlung orientiert. Deshalb berücksichtigen moderne Verfahren das gesamte Volumen des Produktes.

Schnelle und gleichmäßige Erwärmung

Durch die Ohm’sche Erwärmung (Ohm’sche Erhitzung) wird die gleichmäßige und unmittelbare Wärmeverteilung über das gesamte Füllgut erreicht, was partielle Kochschädigungen vermeidet. Das Funktionsprinzip basiert auf einer Erwärmung mit Hilfe von elektrischem Strom. Wenn dieser durch ein Lebensmittel geleitet wird, erwärmt es sich aufgrund des intrinsischen Widerstands (Ohm’scher Widerstand). Dies ermöglicht eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung. Ein apparativer Aufbau, der diese Erscheinung nutzt, basiert auf zwei Elektroden in Form von Metallröhren, die an einer Starkstromquelle angeschlossen sind. Ein mit Wurstbrät gefüllter Darm wird zwischen die beiden Elektroden platziert und durch den oben beschrieben Effekt erhitzt. Um eine gleichmäßige und homogene Erwärmung der Wurst zu gewährleisten, werden die Elektroden um ihre eigene Achse gedreht. Basierend auf der Art des Produkts beträgt die Dauer dieses Prozesses etwa fünf Minuten – unabhängig von Länge und Durchmesser der Wurst. Diese Entwicklung macht es möglich, Wurst nicht nur energetisch günstiger und schneller zu produzieren, sondern eine kontinuierliche Produktion scheint denkbar.



Foto: Foto: Thyssenkrupp Thyssenkrupp hat Anfang Februar ein Zentrum zur Hochdruckbehandlung von Lebensmitteln in Quakenbrück in Betrieb genommen.

Keime reduzieren

Auch die Hochdrucksterilisation zielt auf die gleichmäßige Behandlung des gesamten Volumens des Füllgutes ab. Bei diesem Verfahren wird ein verpacktes Lebensmittel in einem verschließbaren Druckbehälter einem hohen Druck von bis zu 6.000 bar ausgesetzt. Dadurch werden Mikroorganismen wie Listerien und Salmonellen im Lebensmittel zuverlässig ausgeschaltet. Da das Verfahren bei Raumtemperatur arbeitet, lassen sich sogar hitzeempfindliche Produkte haltbar machen. Gleichzeitig bleiben der ursprüngliche Nährwert und der Geschmack nahezu vollständig erhalten.Neben diesen Verfahren, die alle einen gewissen Wassergehalt im zu behandelnden Gut benötigen, werden in der Fleischbranche für trockene Lebensmittel, Packstoffe oder zur Oberflächendekontaminierung andere Verfahren angewendet, um Keime zu reduzieren. Weit verbreitet ist beispielsweise die Begasung oder Bestrahlung von Gewürzen und die Sterilisation von Oberflächen oder Packmitteln mit Ionisierender Strahlung oder durch Einsatz von Plasma.