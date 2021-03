Lebensmittel Fleisch Schicht für Schicht drucken

Es klingt nach Zukunftsmusik und Weltraummission: Lebensmittel, die aus einem 3D-Drucker stammen. Dabei ist die Assoziation kein Zufall. 2006 begann die NASA ihre Forschung zu 3D-gedruckten Lebensmitteln, bis 2030 will jedes dritte Unternehmen die Technik einsetzen.

Außerhalb der Astronautenversorgung eröffnen sich dank des 3D-Drucks von Lebensmitteln neue Möglichkeiten für die Ernährungsindustrie und die Verbraucher. Jedes dritte Unternehmen plant laut einer Studie im Auftrag des Digitalverbands Bitkom und der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE), 3D-Drucker bis 2030 in der Produktion einzusetzen.



Generell ermöglicht der 3D-Lebensmitteldruck laut BVE die Transformation von Rohstoffen in verzehrfertige Produkte, die spezifische Formen, Geschmäcker und Texturen aufweisen. Auf Basis von 3D-Modellen wird das Produkt Schicht für Schicht gedruckt. Schokolade und Marzipan können die Geräte bereits heute problemlos drucken. Die Anwendungen des 3D-Drucks für komplexere Lebensmittel auf Basis stärke- oder proteinreicher Rohstoffe sind allerdings noch stark begrenzt.

Individuelle Produktgestaltung

Die wichtigsten Vorteile des 3D-Lebensmitteldrucks sind die Möglichkeiten der individuellen und flexiblen Produktgestaltung. So können die Lebensmittel direkt auf spezielle Ernährungsweisen oder Diäten eingehen wie zum Beispiel Intoleranzen gegen Gluten oder Lactose. Ebenso könnten Lebensmittel für Menschen mit Schluckschwierigkeiten in der Konsistenz und dem Nährwertbedarf angepasst werden. Durch den räumlich und zeitlich minimierten Produktionsprozess bietet die Technologie darüber hinaus enorme Potenziale für die zentrale Lebensmittelversorgung in Regionen mit schwacher Infrastruktur.Hierzulande betreibt das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik (DIL) mehrere Forschungsprojekte zur Thematik 3D-Druck. 2016 begann beim DIL die Forschung zu einer dezentralen Produktion, wo die Einzelkomponenten erst im Druckkopf zusammengeführt, gemischt und anschließend gedruckt werden, sodass die Zubereitung der Lebensmittel erst bei Bedarf vorgenommen wird. Dies soll unter Verwendung von Grundkomponenten mit einem langen Mindesthaltbarkeitsdatum, wie Mehle, Pulver oder Konzentrate, realisiert werden. 2018 entstand ein weiteres Forschungsprojekt beim DIL zum Einsatz neuer Rohstoffe im Hinblick auf die gezielte Texturierung von Lebensmitteln durch den 3D-Druck. Ziel ist es, Kenngrößen für die Beurteilung von Materialien abzuleiten und den Begriff der Printability allgemeingültig für Rohstoffe zu definieren.