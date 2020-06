Niederländische Confrérie „Dorfmetzger“ ist Europameister

Jürgen Reck holt beim Wettbewerb in Roermond den Sieg vor 150 Konkurrenten.

„And the Winner is: Jürgen Reck!“ Der Metzgermeister aus Möhrendorf in Mittelfranken darf sich ab sofort Europameister seiner Zunft nennen. Beim Wurst- und Schinken-Fachwettbewerb „Confrérie des Chevaliers du Goute-Andouille de Jargeau“ im niederländischen Roermond holte der 44-Jährige mit zwölf eingereichten Produkten zwölf Mal die volle Punktzahl und erhielt als Gesamtsieger den Titel „Champion International“.

Internationale Jury 150 Fleischer aus Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, Italien, England und den Niederlanden nahmen diesmal mit gut 850 Produkten in neun Kategorien (von Streichwurst über Schinken bis Konserven) an dem Traditionswettbewerb teil. Eine internationale Jury bewertete die Proben anonymisiert bereits im Februar nach Konsistenz, Aussehen, Geschmack und mehr. Für den Gesamtsieg müssen Teilnehmer in mindestens fünf Produktgruppen mit je zwei Produkten dabei sein.



Die ursprünglich geplante große Feier zur Ehrung aller Landes- und Spartensieger musste wegen der Corona-Pandemie entfallen. Deshalb überreichte der „Grand Majordome“ und Botschafter der Confrérie für Süddeutschland, Metzgermeister Georg Forster (76) aus Feucht, der einst herzhaft gewürzte fränkische Produkte in dem Contest populär gemacht hat, den EM-Pokal am Betrieb von „



Der zeigte sich sehr geehrt, aber auch überrascht von seinem zweiten Sieg (nach 2018) beim Gipfeltreffen der europäischen Metzgergilde. Er war mit je zwei Produkten in sechs Kategorien am Start – roher und schwarzgeräucherter Schinken, Nürnberger Stadtwurst und grobe Bauernstadtwurst, Bratwurst roh und geräuchert, gekochte Krakauer, Apfel-Zwiebel-Bratwurst, grobe Leberwurst im Naturdarm und Bauern-Leberwurst im Kunstdarm, Polnische und Pfefferbeißer.



Und alle stammten aus der „normalen“ Produktion in seiner 2010 gegründeten Metzgerei. Also keine „Extrawürste“ für den Wettbewerb? Nein, das habe er früher mal gemacht, aber das bringe nichts, verriet Reck – er sei sehr selbstkritisch und mit solch einer Ware dann sowieso nie 100-prozentig zufrieden. Gute Produkte müssten einfach original und immer authentisch sein. 150 Fleischer aus Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, Italien, England und den Niederlanden nahmen diesmal mit gut 850 Produkten in neun Kategorien (von Streichwurst über Schinken bis Konserven) an dem Traditionswettbewerb teil. Eine internationale Jury bewertete die Proben anonymisiert bereits im Februar nach Konsistenz, Aussehen, Geschmack und mehr. Für den Gesamtsieg müssen Teilnehmer in mindestens fünf Produktgruppen mit je zwei Produkten dabei sein.Die ursprünglich geplante große Feier zur Ehrung aller Landes- und Spartensieger musste wegen der Corona-Pandemie entfallen. Deshalb überreichte der „Grand Majordome“ und Botschafter der Confrérie für Süddeutschland, Metzgermeister Georg Forster (76) aus Feucht, der einst herzhaft gewürzte fränkische Produkte in dem Contest populär gemacht hat, den EM-Pokal am Betrieb von „ Dorfmetzger “ Reck nahe Erlangen.Der zeigte sich sehr geehrt, aber auch überrascht von seinem zweiten Sieg (nach 2018) beim Gipfeltreffen der europäischen Metzgergilde. Er war mit je zwei Produkten in sechs Kategorien am Start – roher und schwarzgeräucherter Schinken, Nürnberger Stadtwurst und grobe Bauernstadtwurst, Bratwurst roh und geräuchert, gekochte Krakauer, Apfel-Zwiebel-Bratwurst, grobe Leberwurst im Naturdarm und Bauern-Leberwurst im Kunstdarm, Polnische und Pfefferbeißer.Und alle stammten aus der „normalen“ Produktion in seiner 2010 gegründeten Metzgerei. Also keine „Extrawürste“ für den Wettbewerb? Nein, das habe er früher mal gemacht, aber das bringe nichts, verriet Reck – er sei sehr selbstkritisch und mit solch einer Ware dann sowieso nie 100-prozentig zufrieden. Gute Produkte müssten einfach original und immer authentisch sein.