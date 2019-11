Rohstoffsicherung Glückliche Schweine aus Hessen

von Andrea Möller



Grüne Soße schmeckt nicht nur Menschen, sondern auch Schweinen. Der beste Beweis dafür sind die Borstentiere von Christopher George und Thomas Flechel. Die Inhaber des 2017 gegründeten Unternehmens „Rhein-Main Schwein“ verfüttern die hessische Spezialität regelmäßig vier Wochen vor der Schlachtung. „Unsere Tiere sind total verrückt danach“, beobachtet George. Ihr Fleisch vermarkten die Kompagnons mit Firmensitz in Neu-Isenburg als „Kräuterschwein aus Hessen“.

Den Anfang machte Bärbel

Foto: Daniel Esswein Die sieben Kräuter der Grünen Soße: Borretsch, Pimpinelle, Petersilie, Sauerampfer, Kresse, Kerbel und Schnittlauch

Den Anstoß dazu gab Bärbel aus Bentheim. Das Ferkel lebte auf dem Bio-Hof von Bauer Etzel in Wehrheim (Hochtaunuskreis). Außerdem hatte es einen Paten – namens Thomas Flechel. „Ich verdiene meine Brötchen als selbstständiger Mediengestalter, produziere Image-, Industrie-, Messefilme“, berichtet dieser. „Einmal jährlich schicke ich meinen Kunden ein cooles Dankeschön.“ 2015 wollte er mit dem Geschenk verdeutlichen, welche Wertschöpfung in seiner Arbeit steckt. Gleichzeitig wollte er veranschaulichen, dass Film nicht gleich Film ist. Es braucht einen guten Kameramann, Tontechniker und Cutter. Deren Leistung erfordert eine angemessene Bezahlung. In diesem Zusammenhang fiel Flechel die Fleischwirtschaft ein.Immerhin wird dort ein ähnlich großer Aufwand betrieben. Zumindest von Bauern, die nicht auf intensive Haltungsformen setzen. Also wandte sich Flechel kurzerhand an Werner Etzel, übernahm die Patenschaft für ein Ferkel und taufte es auf den Namen Bärbel. „Danach informierte ich meine Auftraggeber per Newsletter, warum ich das Tier gekauft habe. Zudem erklärte ich ihnen, wie Bio-Schweine leben und was sie fressen“, so der Mediengestalter. Als das Tier eines Tages „ from Nose-to-tail “ zerlegt wurde, waren alle Kunden dabei, halfen mit und stellten gemeinsam frisches Hackfleisch und andere Leckereien her. Aus der Aktion entstand zwei Jahre später die Idee, die ökologisch hergestellten Produkte weiteren Städtern zugänglich zu machen. Doch zuvor wollten Flechel und sein Partner George ihre Wertschöpfung um einen besonderen Aspekt ergänzen – und zwar mit den sieben Kräutern der Frankfurter Spezialität „Grüne Soße“.„Weil wir nicht wussten, wie die Schweine reagieren, wenn Borretsch, Pimpinelle, Petersilie, Sauerampfer, Kresse, Kerbel und Schnittlauch auf ihrem Speiseplan stehen, haben wir Prof. Dr. Josef Kamphues vom Institut für Tierernährung der Tierärztlichen Hochschule Hannover ( TiHo ) kontaktiert“, berichtet George. Der Experte für die alternative Ernährung von Mastschweinen erklärte den beiden, dass sie den Tieren nicht mit homöopathischen Dosen kommen dürften. Außerdem empfahl er, die Kräuter erst dann zuzufüttern, wenn sich intramuskuläres Fett bildet, das für den Geschmack eine wichtige Rolle spielt.Borretsch, Pimpinelle und Co. beziehen die beiden Gründer von Mulke Topfkräuter in Wiesbaden. Der Gartenbaubetrieb mit Bio-Zertifikat hat sich als einziger in Hessen auf ökologisch erzeugte Grüne Soße-Kräuter spezialisiert. „Unsere Schweine sollen den Frankfurtern natürlich nicht ihre geliebte ‚Grie Soß‘ wegfuttern“, bekräftigt George. „Deshalb verfüttern wir nur die Kräuter, die sich ohnehin nicht verkaufen lassen, weil zum Beispiel der Borretsch schon Blüten getrieben hat.“ Dank dieser Win-Win-Situation landen die Kräuter nicht im Abfall, und die Jungunternehmer profitieren von einem ordentlichen Preisnachlass. In der Regel verteilen sie zehn Kilo an die Schweine, bevor diese zur Schlachtung kommen.