Schlachtvieh- und Fleischmärkte Erste Aufschläge deuten sich an

Foto: imago images / Gutschalk Die Überhänge bauen sich Woche für Woche weiter ab, insbesondere im Nordwesten.

In fast allen Bereichen wird aktuell von einem kleinen Schlachtviehangebot gesprochen. Insbesondere Schlachtkühe sind weiter knapp, doch selbst das Angebot an Schlachtschweinen geht weiter zurück. Preisanstiege halten sich dennoch in Grenzen.

von Dr. Tim Koch, AMI Warten auf Anstieg des SchweinepreisesObwohl der Schneefall den Handel mit Schlachtschweinen zuletzt in einigen Regionen au