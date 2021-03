Schlachtvieh- und Fleischmärkte Nur wenige Tiere im Angebot

Foto: si Inzwischen machen sich die geringeren Einstallungen vom Herbst bemerkbar.

In fast allen Bereichen wird inzwischen von einem begrenzten Angebot an Schlachttieren gesprochen. Insbesondere der Bedarf an Schlachtschweinen und Kühen ist teilweise kaum zu decken, aber auch Lämmer und Jungbullen sind nur in überschaubaren Mengen verfügbar.

von Dr. Tim Koch und Mechthild Cloppenburg, AMI Nachfrage nach Schlachtschweinen nicht immer ausreichendIn vielen Regionen in Deutschland sind die