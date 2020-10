Süffa-Wettbewerbe Die Besten der Besten messen sich

Foto: Messe Stuttgart Die Messe fällt aus, Wettbewerbe und afz-Akademie finden am 7. November statt. Die Fachveranstaltungen werden im ICS Internationales Congresscenter Stuttgart statt.

Der Stuttgarter Süffa hat das Coronavirus in diesem Jahr leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Fachmesse musste auf 2021 verschoben werden. Eine gute Nachricht gibt es dennoch: Die traditionsreichen Süffa-Qualitätswettbewerbe, organisiert vom Landesinnungsverband in Baden-Württemberg, finden trotzdem statt. Auch diesmal locken Prämierungen in zahlreichen Kategorien.