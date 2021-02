Suppen, Eintöpfe und mehr Immer in Bewegung bleiben

Foto: rh Firmenchef Josef Schäfermeier hat am Produktionsstandort noch Platz zum Expandieren.

Konstante Konsistenz, gleichbleibende Verteilung: Schäfermeiers Erfolgsrezept beim Suppen-Füllen. Eine Bildergalerie finden Sie am Ende des Beitrags.

Suppen und Eintöpfe erfreuen sich einer steigenden Nachfrage. Besonders in Zeiten, in denen das Essen in der Kantine oder auf dem Weg zur Arbeit