Transformation Erst Daten machen Digitalisierung möglich

Die im Jahr 2020 sich weltweit verbreitende Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, dass eine weiterführende digitale Transformation nicht aufgeschoben werden kann, sondern für die Wettbewerbsfähigkeit notwendig ist. Sensortechnologien, maschinelles Lernen und 5G gewinnen dabei stark an Bedeutung.

Trends wie die zunehmende Digitalisierung in verschiedenen Branchen, die Automatisierung von Prozessen und die verstärkte Cloud-Nutzung wurden in den letzten Jahren häufig vorausgesagt und als wichtig propagiert. Doch nicht alle Unternehmen haben diese Entwicklungen aufgegriffen – nun werden die meisten digitalisieren müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Drei Kernbereiche schälen sich heraus, auf die sich die Unternehmen der Fleischbranche in der nahen Zukunft konzentrieren sollten: Moderne Sensortechnologien helfen, den Hygienestatus sicher und reproduzierbar zu erfassen. Die so erfassten Daten machen eine Digitalisierung möglich und helfen, Hygienemaßnahmen effektiv umzusetzen. Ausgefeilte Hygienekonzepte werden auch in den kommenden Jahren entscheidend sein - vor allem an Orten, die von Risikogruppen frequentiert werden, sowie im öffentlichen Raum und in der industriellen Produktion. Neben der Einhaltung von Sicherheitsabständen gehört die Keimfreiheit von Oberflächen zu den wichtigsten Voraussetzungen einer guten Betriebshygiene.

Sensoren gegen Viren

Foto: Adobe Stock / WavebreakmediaMicro Daten geben Sicherheit und machen die Kette auf den meisten Stufen digital.

Zur Ermittlung der relevanten Daten werden zunehmend kapazitive Sensortaster eingesetzt, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Operationssälen von Krankenhäusern oder in sensiblen Bereichen der Lebensmittelherstellung. Diese Sensoren tragen entscheidend dazu bei, die Gefahr der Übertragung von Viren und Bakterien zu minimieren: Sie lassen sich bereits durch eine leichte, kurze Berührung oder in einem kurzen Intervall auslösen. Die Verweildauer auf der Sonde ist bei mechanischer Auslösung wesentlich kürzer und die berührte Fläche kleiner als bei herkömmlichen Anwendungen.Aufgrund der hohen Leitfähigkeit des menschlichen Körpers können die Sonden sogar mit Handschuhen bedient werden. Und selbst als Fußsensoren in den Boden integriert, können sie Schaltaufwand und Risiko reduzieren. Auch ohne menschliches Zutun lassen sich Sensoren durch ein Computerprogramm abfragen und so „automatisch“ Daten für die nachfolgende digitale Aufbereitung sammeln. Ein Beispiel hierfür sind Sensoren, die in der Lage sind von Keimen reflektierte Biolumineszenz zu erfassen und dadurch Rückschlüsse auf den Hygienezustand von überwachten Oberflächen zulassen.

Warenflüsse verändern sich

Potenzial für Wertschöpfung „Alles was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert.“ Das Zitat aus 2009 stammt von der ehemaligen Chefin von Hewlett Packard, Carly Fiorina. Es ist aktueller denn je und stellt Unternehmen vor zahlreiche neue Herausforderungen. Auch wenn die Fleischwirtschaft durch den jahrzehntelangen Umgang mit Kilos und Euros in einem Warenwirtschaftssystem hier gut aufgestellt ist, bieten schnellere Prozessoren, bildgebende Verfahren oder vernetzte Prozesse noch viel Potenzial, das es zum Wohl der Wertschöpfung zu heben gilt.

Die Supply Chain, beginnend mit der Intralogistik, muss dringend digitalisiert werden, um auch international in der Branche „mitspielen“ zu können. Gerade kleine wie mittelständische Unternehmen brauchen spätestens jetzt digitale Kompetenzen, um dem Innovationsdruck standhalten zu können. Lieferfähigkeit, Lieferengpässe und Liefersicherheit sind durch die Pandemie zu wichtigen Stichworten in der Logistik geworden. Plötzlich hat sich die Nachfrage nach bestimmten Produkten sowohl im stationären als auch im Online-Handel verändert, insbesondere in der Lebensmittelindustrie.Marktsegmente wie z.B. der Restaurant- und Großverbraucher-Bereich sind nahezu weggebrochen, der Lebensmitteleinzelhandel hat stark zugelegt. Damit haben sich Warenflüsse fast vollständig verändert. Das stellt die eingeführte Lieferkette vieler Unternehmen vor große Herausforderungen, angefangen bei der Intralogistik. Mit Hilfe von maschinellem Lernen lassen sich neue Geschäfts- und Servicemodelle realisieren, in denen Material- und Warenflüsse präzise gesteuert werden. In diesen Prozessen integrierte Smart Devices und Sensoren erfassen auch hier laufend die anfallenden Daten und machen sie digitalisierungsfähig. Sie können sich automatisch im System anmelden und für ihre Aufgabe konfiguriert werden. Auch die Überprüfung und Wartung ist meist mit „Bordmitteln“ der Lebensmittelhersteller möglich.

Das Internet der Dinge betrifft alle

Mit dem Vormarsch von 5G werden das Internet der Dinge und Industrie 4.0 in den kommenden Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen. Diese Entwicklung wird große Konzerne oder Gruppen genauso betreffen wie kleine Unternehmen und KMUs. Die Bedeutung von betrieblichen Daten – ihre Auswertung und Nutzbarmachung für wichtige Entscheidungen – ist in den letzten Monaten deutlicher denn je geworden, gerade im Hinblick auf den Wettbewerbs- und Innovationsdruck. Auch hier stellen Sensoren und andere automatisch arbeitende Datenerfassungseinrichtungen die Basis für die Darstellung betrieblicher Abläufe, die im nächsten Schritt digital weiterverarbeitet werden. Die auf diese Weise in Berichten und Reports für das Management aufbereiteten Daten stellen ein wichtiges Steuerelement für richtungsweisende Unternehmensentscheidungen und damit für die Zukunft eines Unternehmens dar.