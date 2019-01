Angrillen Opel heizt ein

Gourmetfleisch.de ist offizieller Kooperationspartner beim legendären Angrillen bei Opel.



Unter dem Motto ‚120 Jahre Opel-Modelle‘ gibt es beim diesjährigen ‚Großen Opel-Angrillen‘ viel zu entdecken: verschiedene Opel-Modelle wie den Karl, Adam, Corsa oder Grandland X, um nur einige zu nennen. „Für das leibliche Wohl, wie man so schön sagt, sorgen wir von Gourmetfleisch.de. Edle Steaks vom American Beef warten auf die Besucher bei den teilnehmenden Opel-Autohäusern“, betont Burkhard Schulte, Geschäftsführer von Gourmetfleisch.de in Mönchengladbach. „Das Schöne ist doch, beim saftigen Stück Gourmetfleisch lässt es sich um so besser über Auto-Modelle philosophieren“, so der Firmenchef. Gourmetfleisch.de ist die moderne Tochter der traditionsreichen und über 110 Jahre alten Fleischerei Schulte + Sohn, die mittlerweile 120 Mitarbeiter beschäftigt.Auf dem Grill landen einzigartige US Beef Cuts, Spezialitäten aus dem Dutch Oven und Currywürste als Klassiker. Unter allen teilnehmenden Opel-Autohäusern verlost die AVAG Holding SE, eine der führenden Automobilhandelsgruppen in Europa, insgesamt 50 Gourmetpakete und eine Beef Party@Home , eine private Grillparty, von Gourmetfleisch.de. Das Angrillen findet am Samstag, den 19. Januar 2019, von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr, in drei Opel-Autohäusern in Berlin, Nürnberg und Regensburg statt.Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt an etwa 70 Standorten. Teilnehmende Opel-Händler in der Nähe sind hier zu finden