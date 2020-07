Digitalisierung Mehr Zeit für die Beratung

Steffen Schütze ist offen für neue Dinge. Und so ließ sich der Inhaber der Metzgerei Hack aus Freising in einem Gespräch mit dem Berater Dr. Max Schreder, selbst Enkel einer Traditionsmetzgerei, schnell davon überzeugen, seinen Kunden eine App für Vorbestellungen anzubieten.



Das macht er seit Januar dieses Jahres – mit durchschlagendem Erfolg: „Bis Corona lief es schon ganz gut, da hatten sich 250 Kunden registriert“, berichtet Schütze. Die durch Covid-19 bedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens gaben seiner App dann noch einmal einen besonderen Schub: „Inzwischen haben sich mehr als 1.000 Kunden angemeldet; pro Woche kommen zwischen 150 und 200 Vorbestellungen herein.“

Automatischer Ausdruck

„Der Kunde hat zu Hause unser gesamtes Sortiment vor Augen. “ Steffen Schütze, Metzgermeister Teilen

Der Kunde bestellt über die App unter Angabe, wann er seine Bestellung abholen möchte. Die Vorbestellung wird im Laden per „CloudPrint“ automatisch gedruckt und vom Verkaufsmitarbeiter per Klick auf einem Tablet-PC bestätigt. Die Vorbestellungen werden an einer gesonderten Kasse („fast lane“) ausgegeben. Dadurch müssen die Kunden nicht anstehen und bezahlen ihre per App aufgegebene Bestellung, wie gewohnt, bar oder per Karte. Einer der großen Vorteile für den Metzgermeister ist, dass er und seine Mitarbeiter weniger telefonieren müssen, um Bestellungen aufzunehmen, und so auch nicht mitten aus einem Beratungsgespräch gerissen werden, wenn das Telefon klingelt. Auch die aufwändige Bearbeitung von E-Mails oder Telefaxen fällt weg.Zeitlich sind sowohl Metzger als auch Kunde flexibel: Schütze kann die Bestellungen außerhalb der Stoßzeiten abwickeln, der Kunde kann rund um die Uhr („24/7“) ordern. „Außerdem hat derjenige, der von zu Hause aus bestellt, unser gesamtes Sortiment vor Augen und Zeit, sich in Ruhe umzuschauen. Im Gegensatz zum klassischen Filialeinkauf werden dann auch mal besondere Cuts geordert und der Umsatz pro Kunde ist im Schnitt höher.“ Die Bons der Vorbestellungen liegen durchschnittlich zwischen 40 und 100 Euro.