Konzepte Kaufen im Vorbeigehen

Altes Prinzip, neue Bedeutung: Mit Drive-in- und Abhol-Konzepten können Metzger den sicheren Verkauf auf Distanz organisieren.

Fenster auf, Ware raus, Geld rein: Das Drive-in-Prinzip erfährt in Corona-Zeiten eine Renaissance. „Was bei Fast-Food-Ketten schon seit Jahren gängig ist, setzt sich nun auch beim Metzger, Bäcker oder Blumenladen durch“, beobachtet Heinz-Jürgen Dohrmann, Geschäftsführer der Shopkonzept-Agentur Figo.



Der Begriff Drive-in („hineinfahren“) ist übrigens ein Schein-Anglizismus. Auf Englisch heißt das Prinzip Drive-through, was „hindurchfahren“ bedeutet, und bezeichnet eine Dienstleistung, für die Kunden ihr Auto beim Kaufprozess nicht verlassen müssen.

Bewährte Abstandsregeln

Spontankäufe auch am Schalter



Nachträgliche Installation

„Bisher war die wichtigste Eigenschaft dieser Verkaufsform die Geschwindigkeit, mit der Kunden Waren quasi im Vorbeifahren entgegennehmen. Mit Corona hat sie sich jedoch auch in Bezug auf die geltenden Abstandsregeln bewährt“, erläutert Dohrmann. Verkaufen durchs Fenster gewährleiste automatisch einen großen Abstand und verhindere, dass sich mehrere Kunden gleichzeitig innerhalb eines Verkaufsraums aufhalten.„Die Pandemie wird uns und unseren Handel noch eine ganze Weile beeinflussen. Doch nicht nur wegen Corona können Geschäfte von diesem Konzept profitieren“, ist Dohrmann überzeugt. Denn dieser Verkaufsweg sei auch eine kundenfreundliche Erweiterung. „Zum Beispiel bei Waren, die der Kunde sich nicht mehr live im Geschäft ansehen muss, weil er das Angebot und dessen Qualität bereits ausgiebig kennt.“Dabei hätten viele Unternehmer noch immer Vorbehalte. Sie befürchteten, Umsatzeinbußen durch entgangene Impulskäufe hinnehmen zu müssen, wenn die Kunden die Verkaufsfläche nicht mehr betreten. Hier wird laut Dohrmann der zusätzliche Nutzen eines Drive-in für den Kunden stark unterschätzt. „Der Gewinn an Kaufkomfort und Zeitersparnis wird von Konsumenten gern angenommen. So führt diese Maßnahme zu höheren Kauffrequenzen und nimmt positiven Einfluss auf die Kundenbindung.“Spontankäufe seien im Vergleich viel weniger kalkulierbar und wiegen die mit steigender Frequenz einhergehenden Gewinne oft nicht auf. Darüber hinaus schließe sich bei diesen Konzepten der zusätzliche Einsatz von Werbung und Warenangebot direkt am Schalter nicht aus, um Spontanumsätze zu generieren. „Entsprechende branchenübergreifende Projekte in den USA zeigen bereits seit den 1930er-Jahren, welche Bedeutung Drive-through für die Kundenzufriedenheit hat“, berichtet Dohrmann.Doch damit sowohl auf Kunden- als auch auf Anbieterseite maximaler Nutzen entstehe, gelte es, die Prozesse und die Kontaktpunkte („Touchpoints“) sorgfältig zu planen und zu entwickeln. Je nach Ware oder Dienstleistung seien unterschiedliche Konzepte sinnvoll. „Dazu gehört zum Beispiel der Bestellprozess. Dieser kann spontan vom Kunden vor Ort erfolgen oder online im Vorfeld mit terminierter Abholung in Auftrag gegeben werden“, sagt Dohrmann. „Online-Bestellungen stellen einen wichtigen digitalen Touchpoint dar, mit dem Unternehmen Kundenservice und -bindung erhöhen. Es handelt sich um ein effektives Instrument zur Kundenkommunikation und Informationsbereitstellung.“So könnten Unternehmen die Vorteile von Online-Bestellungen mit denen des Drive-in kombinieren und auf diese Weise die Kundenzufriedenheit weiter verbessern. „Verfügt ein Händler über Online-Bezahlmöglichkeiten, muss dies nicht am Drive-in geschehen. Das beschleunigt den Kaufprozess zusätzlich und hilft Abstand zu halten“, so der Shopkonzept-Experte. Auch ob der Verkauf direkt über die Geschäftsräumlichkeiten laufe oder über eine externe Anlaufstelle für Kunden, hänge von der Ware und den Verkaufsmengen ab.„Im besten Fall berücksichtigen Unternehmer bereits bei der Konzeptentwicklung die Anlagen für potenzielle Drive-in-Bereiche und wählen auch den Standort entsprechend aus. Doch auch eine nachträgliche Installation ist oft möglich. Das zeigt sich gerade in der aktuellen Situation immer wieder“, beobachtet Dohrmann. Wer standortunabhängig arbeiten möchte, könne zudem auch auf transportfähige Containerlösungen und Buden setzen.