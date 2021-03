Konzepte Tegut nun auch "to go"

Der osthessische Händler steigt mit dem neuen Convenience-Format "Quartier" nun auch in den Außer-Haus-Markt ein.

In Fulda geht es in letzter Zeit in Hinblick auf Handelskonzepte besonders kreativ zu: Erst kürzlich hat Tegut einen vollautomatisierten Supermarkt namens teo eröffnet. Jetzt steigt der osthessische Händler auch noch in das Außer-Haus-Geschäft ein: Am 11. März 2021 hat das „Quartier – für die frische und ausgewogene Pause“ in der Fuldaer Bahnhofstraße eröffnet, wie die Tochter der Schweizer Migros-Gruppe meldet.



„Egal, ob Mittagspause, zweites Frühstück oder kurzer Zwischenstopp auf dem Weg zum nächsten Kunden – für alle, bei denen es in der Pause schnell gehen muss und trotzdem ausgewogen sein soll, hat Tegut jetzt die Lösung“, wirbt Tegut für das neue Konzept.



Die Filiale hat eine Verkaufsfläche von 340 Quadratmetern. Kunden sollen dort alles finden, was man für eine schnelle und bequeme Pause braucht, die gleichzeitig frisch und ausgewogen sein soll: geschnittene Früchte, Gemüsesnacks mit passenden Dips, Snackschalen, aber auch frisch zubereitete Säfte, Smoothies und Menüschalen für die Zubereitung im Backofen oder in der Mikrowelle.



Zu Hause, im Büro oder direkt vor Ort

Self-Checkout oder klassische Kasse

Es gibt unter anderem frische Paninis, komplette Salat-Bowls, Quiches und sogar täglich wechselnde Mittagsgerichte. Für „süße“ Kunden bietet Tegut zudem eine Auswahl an Desserts und Kuchen. Damit will der Händler nicht nur Konsumenten ansprechen, die Essen und Snacks für die Pause suchen, sondern auch diejenigen, die vor der Arbeit, auf dem Weg in den Feierabend oder beim Einkaufsbummel zwischendurch einkaufen wollen.„tegut… Quartier versorgt Menschen mit frischen Trend-Gerichten und Snacks, die sie direkt oder mit kurzer Zubereitungszeit, warm oder kalt, Zuhause, im Büro oder direkt vor Ort genießen können – als kleine Auszeit vom bewegten Alltag und wertvoller Energiebringer oder Frischekick“, fasst Thomas Stäb, Leiter Vertrieb Convenience-Märkte bei Tegut, das Angebot zusammen. In der neuen Filiale könne sich jeder ganz einfach, frisch und ausgewogen ernähren: „Manche Produkte sind komplett verzehrfertig, andere können direkt vor Ort mit minimalem Aufwand fertig zubereitet werden. Hierfür stehen Mikrowellen, eine Besteck- und Service-Station und sogar ein Kontaktgrill zur Verfügung.“Wer die kurze Wartezeit während der Zubereitung nutzen möchte, kann nebenbei sogar noch sein Smartphone oder Tablet in den USB-Steckdosen laden. „Mails checken oder im Internet surfen ist durch das eigens eingerichtete Kunden-WLAN ebenfalls kein Problem“, so Stäb. „Laden und Surfen ist übrigens ebenso kostenfrei wie das Leitungswasser, das man sich unbegrenzt nachfüllen kann.“Denn: „Wir legen großen Wert darauf, dass sich die Kunden bei ihrem Aufenthalt wohlfühlen und sorgen daher nicht nur für eine angenehme Einkaufsatmosphäre, sondern bieten auch einige Service-Anreize, um die Kunden auch nach dem Kassiervorgang noch zum Verweilen einzuladen. Dazu schmeckt dann auch noch eine Tasse Bio-Kaffee, der bei uns für einen Euro zu haben ist. Da wird sicherlich der eine oder andere Kunde seine Pause nicht nur gern bei uns verbringen, sondern sie auch ausdehnen wollen.“Für den Fall, dass es doch mal schnell gehen mus, hat Tegut drei Self-Checkout-Terminals aufgestellt, an denen Kunden ihre Ware schnell und einfach selbst scannen und per Karte bezahlen können. „Noch schneller geht’s mit der Selfscanning-App: Elektronische Regaletiketten sorgen hierbei im Vorfeld für einen unkomplizierten Einkauf“, erläutert der Convenience-Experte. „App aufrufen, Artikel scannen, fertig. So wird der Einkauf zur einfachsten Nebensache der Welt.“ Alternativ können die Kunden aber auch an klassischen Kassen mit Kassierkräften bezahlen.Die erste Quartier-Filiale ist vermutlich nicht die letzte: Tegut sieht sie als Prototyp eines neuen Konzepts, das sich nach und nach im gesamten Tegut-Verbreitungsgebiet als Ergänzung zum bestehenden Supermarktkonzept in Hochfrequenzlagen einreihen soll.