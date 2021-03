Onlinemarktplätze Genuss aus Hessen für die ganze Republik

Der Onlineshop Bambuleschoppen.de versorgt nicht nur Exil-Hessen mit Spezialitäten, die man klassischerweise in Apfelwein-Kneipen findet.

Mispelchen, Grüne Soße, Rippchen mit Kraut: Als Hesse im Exil vermisst man die Leckereien aus der Heimat. Das beobachteten zumindest die Brüder Neubecker, die Macher der ehemaligen Apfelweinwirtschaft „Frau Rauscher“ in Berlin.



„Wir wissen nur zu gut wie schlimm es ist, in einer lauen Sommernacht ohne Schoppen zu sein, und wie schön es ist, auch außerhalb vom Herzen in Europa einen leckeren Handkäs mit Musik zu speisen und diesen mit einem Mispelchen zu veredeln“, erinnert sich Stefan Neubecker, der nach rund 30 Jahren in Berlin wieder zurück in Hessen ist. Und so kam er mit seiner Frau Sophia Willinek auf die Idee, den Onlineshop Bambuleschoppen.de zu gründen.

Randale! Bambule! Frankfurter Schule!



Der Name ist an die 1990-er Jahre angelehnt, als Frankfurter Spontis nach dem Motto: „Randale! Bambule! Frankfurter Schule“ auf der Straße für ihre Rechte protestierten. „Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, getreu dem Motto ‚Frankfurt für alle‘ Gleichgesinnten unsere Lebenskultur außerhalb dieser schönen Stadt näher zu bringen“, sagt der gelernte Koch und Speditionskaufmann.Der eigentliche Bambuleschoppen ist der Apfelwein, den das Team um Neubecker aus eigenen Äpfeln keltert. Die Bäume hierfür wachsen auf den fruchtbaren Vulkan- und Lössböden in der Wetterau. Auch Spezialitäten wie die Grüne Soße und Maultaschen mit den Kräutern derselbigen stellt er selbst her.„Anfangs haben wir befreundete Unternehmen besucht, um noch andere hessische Spezialitäten anbieten zu können“, so Neubecker. „Unsere Fleischwurst beziehen wir beispielsweise von der Metzgerei Kurt Strebert aus der Wetterau. Geschmacklich ist sie kaum zu toppen, zudem wird da noch selbst regional geschlachtet.“ Auch das Frankfurter Rippchen kommt gepökelt und gekocht von der Landmetzgerei, außerdem verschiedene Wurstsorten im Glas. Die Rindswurst wiederum bezieht Bambuleschoppen von der traditionsreichen Frankfurter Metzgerei Gref Völsing

Best Worscht in Town

Foto: Bambuleschoppen Der Anfang des Stöffchens: Stefan Neubecker pflanzt einen Baum für den hauseigenen Apfelwein.

Seit kurzem ist auch „ Best Worscht in Town “ Partner von Bambuleschoppen. Die 1970 im Frankfurter Grüneburgweg gegründete Imbissbude führt seit 1994 der unter dem Namen „Godfather of Worscht“ auftretende Lars Oberndorfer als Franchiseunternehmen.„Da Best Worscht keinen eigenen Onlineshop hatte, aber Leute aus ganz Deutschland seine Produkte nachfragen, verkauft Lars nun über Bambuleschoppen“, erläutert Neubecker, der im selben Ort wie Oberndorfer aufgewachsen ist. Im Angebot sind Brat- und Rindswürstchen für Pfanne und Grill sowie Gewürze und Toppings in verschiedenen Schärfegraden, für die Best Worscht bekannt ist. Bald folgen auch die in den Imbissen erhältlichen veganen Bratwürstchen – und auch das Best Worscht-Brot der Frankfurter Bäckerei Huck, das tiefgefroren auf den Weg geschickt werden soll, so dass es frisch aufgetaut beim Kunden ankommt.Bambuleschoppen ist auf einem alten Bauernhof zu Hause. Neubecker hat die früheren Ställe als Lager umfunktioniert und mit großen Kühlschränken ausgestattet. Im Sommer kommt ein kleines Kühlhaus dazu.

Nachhaltige Verpackungen

Von dem zentralen Lager erfolgt der Versand in umweltfreundlichen Isolierverpackungen des Herstellers Landpack , der gängige Styroporverpackungen durch Alternativen aus nachwachsenden Rohstoffen ersetzt hat. Die Kühlung erfolgt mit „Ice Packs“, die mit Leitungswasser befüllt werden. „Das kann der Kunde einfach wegschütten oder sogar die Blumen damit gießen und wie die Kunststoffverpackungen recyceln“, berichtet Neubecker.Aktuell verschicken die Hessen rund 15 Päckchen am Tag, Tendenz steigend. „Wie geschnitten Brot“ laufen die Bratwürstchen, aber auch die Rindswürstchen werden gut nachgefragt – „beim Blick auf die Namen der Kunden offenbar auch, weil sie koscher sind“, freut sich Neubecker.Was ihn unterdessen überrascht, ist die hohe Zahl der Bestellungen aus Frankfurt selbst. Vielleicht liegt das ja auch daran, dass die Bewohner der Mainmetropole ihr Stöffchen & Co.-Kultur aktuell nicht in einer Apfelweinkneipe ausleben können und sich auf diese Weise ein bisschen hessische Normalität ins Wohnzimmer holen.