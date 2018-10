Snack 2018 Ohne Pülverkes und Zaubertricks

Der Düsseldorfer Fleischermeister Peter Inhoven versteht es, sich, seine Produkte und seine Zunft höchst unkonventionell in Szene zu setzen.

Durch sein Querdenken und Anderssein sticht Peter Inhoven überall heraus – egal, wo er auftaucht. Wie sich der redegewandte Düsseldorfer Fleischermeister seine schillernde Präsenz verschafft, schilderte er in einem Vortrag auf dem Wiesbadener Kongress „snack’18“.



Er habe sich stets darüber gewundert und es gleichzeitig bewundert, „wie toll es die Köche geschafft haben, sich in die Herzen aller Leute zu kochen“, bekannte Inhoven, der seit 15 Jahren in dritter Generation einen Familienbetrieb in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt führt. Warum sollten die Metzger das nicht auch können? Dass zumindest er es kann, weil er neben seinem handwerklichen Können noch über eine gehörige Portion Show-Talent verfügt, beweist er beispielsweise mit seinem Wurstzirkus. Damit tourt er nicht nur durch das Rheinland, sondern inzwischen sogar durch die gesamte Republik.



Als Requisiten braucht er nicht viel. Wichtigstes Utensil ist für den schon durch seine Designer-Brille und den Zopf auffallenden Akteur eine alte Füllmaschine mit Handkurbel. Die hatte er sich vor vielen Jahren zugelegt, als er mit den Demonstrationen der Bratwurstherstellung zunächst in Kindergärten begann und damit die Basis für seine heutigen Event-Modelle schuf, die er Wurstzirkus oder betreutes Grillen nennt.



Gebucht wird er von Privatleuten oder Firmen, zu denen Brauereien, Hotels, Kanzleien und Winzer gehören, die nicht nur auf eine originelle Verpflegung großen Wert legen, sondern ebenso auf die unterhaltsame Zubereitung. Die beginnt bereits mit dem Auftritt des Meisters. Typisch für ihn ist die Kleidung: Uniformierte Jacken mit goldener oder silberner Tresse an den Schultern sind beinahe zum Bestandteil seiner Marke geworden. Soll es schlichter zugehen, reicht ihm eine lange schwarze Schürze, die auf Brusthöhe den quadratisch gestalteten Namenszug in goldenen Lettern trägt.

„Eine gute Show ist immer wichtig: Köche beherrschen alle Töne. Ich kann nur trommeln. “ Peter Inhoven Teilen

Bratwurst-Konzept

Scheiben-Strategie

Außer der nostalgischen Gerätschaft bringt er zu den mobilen Einsätzen nur noch das zum Abfüllen vorbereitete Fleisch sowie Salz, Kräuter, Gewürze und aromatisierende Ingredienzen mit. Sämtliche Zutaten werden in der jeweiligen Manege vor dem Publikum untergemischt – begleitet von unterhaltsamen Erklärungen. „So gebe ich eine Art kulinarische Visitenkarte als Handwerker ab“, erläuterte Inhoven den Kongressteilnehmern. Denn wenn er sich in wirkungsvoll Szene setze, komme es ihm immer auch darauf an, seine Zunft zeitgemäß zu repräsentieren.Er liefere stets eine gute Show ab, „aber das Produkt, das ich anbiete, ist grundsolide“. Deshalb komme er ohne Pülverkes und Zaubertricks aus. Als Beispiel nannte er sein Tatar Americain, bei dem er das Rindfleisch nach fast vergessener Tradition mit dem Schlagmesser zerkleinere, was die Zuschauer ziemlich beeindrucke. Bei manchen Veranstaltungen grille er Entrecôte, Roastbeef oder Nackenbraten, wofür er sich extra eine Rotisserie angeschafft habe. Zum Servieren schneide er das nur mit Pfeffer und Salz gewürzte Schweinefleisch in ganz schmale Tranchen, ehe er es in Fingerfood-Schälchen schichte und dann den Gästen unter dem zur Optik passenden Namen als „Jalousie vom Nackenbraten“ offeriere.Wichtig ist dem Düsseldorfer nach eigenem Bekunden, bei Events die Gäste und im Laden die Kunden zu begeistern, aber auch selbst noch ordentlich Spaß dabei zu haben.In allen Bratwurst-Namen gibt Peter Inhoven Hinweise auf Zutaten, die sich auf Optik und Geschmack auswirken. Vergleichsweise unspektakulär klingen die „Marokkanische“ (nach Art der Merguez), die „Spanische“ (Chorizo) und die „Italienische“ (Salsiccia). Geheimnisvoll verlockend geht es bei anderen Bezeichnungen zu: Die „Transsylvanische Bratwurst“ ist dunkel, weil sie Blut und deshalb einen klitzekleinen Gruselfaktor enthält. Die „La Fleur“ weist bunte Tupfer auf, die durch in Alkohol eingelegte Blüten ins Brät gelangen. Die „Politbüro-Bratwurst“ bekommt die ihr gebührende Farbe durch Rote Bete. Die „Petrus-Bratwurst“ wird mit Steinpilzen verfeinert und bibelkundig erläutert, dass der Name Petrus „Stein“ bedeutet.Wer im Düsseldorfer Fachgeschäft Inhoven einkauft, darf Wünsche äußern. Scheibe um Scheibe: Welche Wurst darf‘s heute sein oder welches Lied? Denn seit Kurzem steht ein Plattenspieler im Verkaufsraum. Dazu liegen unzählige Tonträger aus schwarzem Vinyl zum Aussuchen des Lieblingshits bereit. Diese für einen solchen Ort völlig ungewohnte Art von musikalischem Entertainment bringt eine ansteckende Fröhlichkeit in den Laden. Und zu dieser Stimmung passt perfekt die schon etwas länger installierte Disko-Kugel, die sich nun glitzernd zum Wunschkonzert der Kunden dreht.