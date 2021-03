Snacks Großer Genuss mit kleinen Happen

Philipp Büning lockt Studenten und Schüler mit Rabatten an seine Snacktheken in Münster und Osnabrück.

Ein Schüler- oder Studentenausweis bringt an der Museums- oder Theaterkasse Vorteile. Wer ein solches Dokument beim Einkauf in der Fleischerei Büning in Münster vorlegt, kommt sogar günstiger an seine individuelle Genuss-Kultur.



Genauer gesagt: Es gibt zehn Prozent Nachlass auf das Lieblings-Essen. Auf diese Weise gelingt es Fleischermeister Philipp Büning, seinen Snack-Absatz anzukurbeln und die Zielgruppe schon früh an sich zu binden. Ein Schnitzel oder ein Brötchen mit Pulled Pork werden bei ihm zum Erlebnis, das flugs in den sozialen Medien die Runde macht. Dass die Zwischenmahlzeiten und Hauptgerichte nicht nur bei der jungen Generation so beliebt sind, liegt an der Präsentation: Buchstäblich ins rechte LED-Licht gerückt werden sowohl die Klassiker von der Frikadelle bis zur Bratwurst. Aber auch immer wieder neue Artikel sorgen bei den Kunden für Kaufimpulse. Sie sind auch für Fans origineller Varianten bekannter Gerichte ein Grund, mehr als einen Blick auf die Produkte zum Schnellverzehr zu werfen.

Jüngere Zielgruppe ansprechen und dauerhaft binden Das Sortiment muss stimmen, Deko und Preis ebenfalls. Da es in Münster und Osnabrück zahlreiche Hochschulen gibt, ist die Zielgruppe der Studenten entsprechend groß. Diese Klientel bringt allerdings auch höhere Ansprüche mit, als sie der Hamburger als Klassiker zu leisten vermag. Warum also aufwendige Gerichte selber kochen, wenn es „sous-vide“ bequemer ist? Bei Büning werden sie in praktische Portionsboxen verpackt und sind gekühlt über mehrere Wochen haltbar. Danach bringt man sie in warmem Wasser auf die optimale Genusstemperatur.



Was hinter den jeweiligen Produkten steht und wie man ihnen den perfekten Auftritt verschafft, ist auf den Youtube-Videos zu sehen. Daher trauen sich auch jüngere Feinschmecker an Entenbrust mit Orangensauce, Schmorbraten oder Flanksteaks. „Frische Ideen sind heute lebenswichtig.“ Philipp Büning Teilen



Der 35-Jährige freut sich, dass die freche und flotte Note, deren Aussagen bereits 2004 mit dem Beginn seiner Selbstständigkeit gemeinsam mit einer Werbeagentur entwickelt wurden, Appetit macht. „Allerdings sollen Qualität und Geschmack quer durch das Sortiment ein Werbeversprechen einlösen und Kunden zu Stammkunden machen und sie möglichst zu einem positiven Kommentar in den sozialen Medien animieren."

Einfache Zubereitung mit Gelinggarantie „Bei uns gibt es grundsolide Produkte, die sich den Kundenwünschen anpassen“, erläutert Büning sein Konzept. Er weiß, dass die Tage vorbei sind, an denen die ganze Familie um einen Tisch herum saß und alle dasselbe Gericht vor sich stehen hatten. Heute seien einfache Zubereitung sowie Gelinggarantie gefragt – kombiniert mit der Erfüllung individueller Wünsche. „Die handwerkliche Fleischerei hat sich inzwischen wieder als klassischer Nahversorger etabliert“, weiß er.



Dabei helfen dem Jungunternehmer neue Konzepte. Die Individualisierung der Verzehrgewohnheiten eröffnet ihm dabei neue Horizonte. Er bietet Speisenkomponenten im Portionsformat in einer Art Baukasten-System an, das dem Trend zum Außerhaus-Verzehr entgegen kommt. Verpackt werden die Menüs bedarfsgerecht in einer temperaturstabilen SB-Verpackung. Foto: rh Morgens ist ein Teil der Frischetheke für klassische Schnitzel und reichhaltig belegte Brötchen oder Sandwiches reserviert.



„Frische Ideen sind heute lebenswichtig", lautet Bünings Devise. Die Teilnahme an Wettbewerben und Workshops gehört daher zu seinem Pflichtprogramm. Dass er dabei zuversichtlich zu Werke geht, zeigt sein erst vor wenigen Monaten vollzogener Zusammenschluss mit der Traditionsfleischerei Mandel in Osnabrück. Sein Team wuchs dadurch auf insgesamt 100 Mitarbeiter in Produktion, Küche und Verkauf.Zudem hat sich Bünings Zielgruppe vergrößert und umfasst jetzt Kunden im Alter zwischen 16 und 86 Jahren. „Sogar an Schülern und Studenten geht der anhaltende Grill-Trend nicht vorbei", beobachtet er. Wer auch diese Generation gewinnen möchte, kann allerdings mit dem simplen Grillwürstchen längst nicht mehr punkten. Wenn aber der Meister dann noch bei Vorlage des Studenten- oder Schülerausweises einen Rabatt von zehn Prozent gewährt, spricht sich das schnell herum.