Trends Zu schade für die Tonne

Die App „Too Good To Go“ will die Verschwendung von Lebensmitteln bekämpfen. Auch in Deutschland nehmen bereits 30 Metzger teil.

Rund ein Drittel aller Lebensmittel wird weggeworfen. Grund genug für Stian M. H. Olesen, Thomas Bjørn Momsen und Klaus B. Pedersen, Restaurant-Reste und andere Lebensmittel von Metzgern, Bäckern und Händlern zu retten. Und so kamen die Dänen Ende 2015 auf die Idee, die Internetplattform „Too Good To Go“ (TGTG) zu gründen.



„Wir werden jeden Tag mit all den Problemen der Welt konfrontiert, und manche lassen sich dabei leichter ignorieren als andere. Zwar findet es niemand schön zu sehen, welche Mengen an Essen verschwendet werden. Aber die Wahrheit ist, dass es in fast jedem gastronomischen Betrieb und Haushalt üblich ist – und zwar täglich“, erläutert der „motivierte Haufen Lebensmittelretter“ auf seiner Homepage. „Uns war klar, dass etwas getan werden muss, als wir beobachtet haben, wie völlig einwandfreies Essen nach einem Büfett weggeworfen wurde. Essen, das ‚too good to go‘ war.“



So fanden sich verschiedene europäische Mitstreiter für die Entwicklung einer (kostenlosen) App gegen Lebensmittelverschwendung für die Betriebssysteme iOS von Apple und Android von Google. Nutzer können schauen, ob in ihrer Umgebung Restaurants, Metzger oder Supermärkte sogenannte Wundertüten anbieten. Das kann überschüssiges Essen vom Frühstücksbüfett in einem Hotel sein, Reste des Mittagstischs bei einem Metzger oder zu viel produzierte Brötchen beim Bäcker.



2017 begeisterte die Idee, die mit dem diesjährigen „Innovationspreis des Handels“ vom Handelsverband Deutschland (HDE) ausgezeichnet wurde, alle fünf Investoren der Show „Die Höhle der Löwen“. Mit dem Millionen-Deal wollte das Start-up die Deutschland-Expansion vorantreiben. Nach einer Risikoprüfung („Due-Diligence“) entschieden sich die Gründer jedoch, das Finanzierungsangebot der Löwen nicht anzunehmen.

Publikumswirksam im TV Zumindest war die Lebensmittel-Rettungs-Idee nach dem TV-Auftritt auch einem Millionenpublikum bekannt. Inzwischen ist die Plattform in 13 europäischen Ländern aktiv. In Deutschland hat die Plattform 4.000 Partnerläden – davon 30 Metzger – in 910 Städten, in Europa sind es rund 36.500 Läden. In Deutschland wurden laut TGTG seit dem Start der App fast drei Millionen Mahlzeiten gerettet, in Europa waren es 27,1 Millionen.



Der teilnehmende Unternehmer stellt über Desktop, Tablet oder Smartphone die Portionen der überzähligen Lebensmittel zu einem reduzierten Preis, oft zwischen drei und sechs Euro, auf die Plattform ein. Zudem gibt er dort an, wann und in welchem Zeitraum das Essen abgeholt werden kann, beispielsweise bis 30 Minuten vor Ladenschluss.

Zahlung vorab online Der App-Nutzer zahlt online und zeigt den Kaufbeleg anschließend im Laden oder Restaurant vor. Ein Euro des Kaufpreises geht an TGTG, den Rest erhält der Unternehmer. Wie groß eine Portion zubereiteten Essens ist, hat der Plattformanbieter festgelegt und stellt dazu den Anbietern eigene To-Go-Boxen bereit, die umweltfreundlich aus Zuckerrohr oder Biokunststoff bestehen. Mal werden die Behälter von den jeweiligen Mitarbeitern befüllt, mal darf der Kunde sich selbst am Büfett bedienen. Der Plattformanbieter wirbt damit, dass Unternehmen zusätzliche Einnahmen generieren können, ihre Ware vor der Verschwendung retten und zu einem grüneren Planeten beitragen. Da der Anbieter auch stets den Überblick über die Zahlen habe, könne er beispielsweise auch damit werben, wie viel Essen er bereits gerettet habe.

Gleichwohl ist die Metzgermeisterin mit der App sehr zufrieden. „Die Konsumgewohnheiten ändern sich, die junge Generation legt Wert auf Themen wie Lebensmittelverschwendung und Umweltschutz. Da ist Too Good To Go eine gute Möglichkeit zu zeigen, dass wir uns auch in diesen Bereichen engagieren“, sagt Balzer.



Gleichwohl ist die Metzgermeisterin mit der App sehr zufrieden. „Die Konsumgewohnheiten ändern sich, die junge Generation legt Wert auf Themen wie Lebensmittelverschwendung und Umweltschutz. Da ist Too Good To Go eine gute Möglichkeit zu zeigen, dass wir uns auch in diesen Bereichen engagieren", sagt Balzer.

Sie rät anderen Metzgern dazu, sich mit der App zu beschäftigen – und die Mitarbeiter entsprechend zu schulen: „Man muss dem ein oder anderen Verkäufer klar machen, dass tatsächlich nur Produkte in die Tüte kommen, die man am anderen Tag nicht mehr verkaufen kann. Denn es geht ja darum, nichts mehr wegzuwerfen und nicht darum, Lebensmittel zu rabattieren."