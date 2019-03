Trends Über den Dächern von Frankfurt

Barhocker am Tresen vor der komplett offenen Küche

Rooftop-Dining: Das „Franziska“ in Frankfurt

Bodentiefe Panoramafenster geben den Gästen aus 140 Metern Höhe einen spektakulären Blick auf die Frankfurter Skyline frei. (Bild: Mook Group / Franziska)

Neusiedlung „Stadtgärten“ mit Henninger Turm. (Bild: Claus / fotolia.com)

Gastronom Christian Mook benannte sein jüngstes Lokal nach seiner Großtante, die unweit des Henninger-Turms wohnte und eine ebenso leidenschaftliche wie innovative Köchin war. (Bild: Andrea Möller)

Im Restaurant „Franziska“ verbindet Inhaber Christian Mook Chef’s-Table-Dining und Rooftop-Dining. (Bild: Mook Group / Franziska)

Dieser „Falsche Hase“ besteht aus einem Kalbshackbraten, bei dem das Fleisch von einem mühsam ausgekundschafteten Tierwohl-Betrieb stammt. (Bild: Mook Group / Franziska)

Barrel Bar (Bild: Mook Group / Franziska)

Variationen vom Handkäse. (Bild: Mook Group / Franziska)

Barrel Bar (Bild: Mook Group / Franziska)

Russische Eier (Bild: Mook Group / Franziska)

Henninger Turm vor dem Umbau. (Bild: Kara / fotolia.com)

Doch das Interieur kann sich ebenfalls sehen lassen. Innendesigner Yacob Asmellash hat es in unaufgeregtem Luxus gestaltet. Der Gastronom beschreibt die Einrichtung als eklektischen Glossy-Style. „Ich liebe London“, sagt er. „Beim Franziska haben wir uns coole Locations wie das Sexy Fish in Mayfair zum Vorbild genommen.“ Als Materialien wurden Marmor, Messing und Samt verwendet, letzterer in Smaragdgrün und Saphirblau.Mittelpunkt des kulinarischen Geschehens ist die komplett offene Küche samt Kitchen-Counter. „Damit vereint das Franziska zwei der zurzeit heißesten Gastro-Trends: Chef’s-Table-Dining und Rooftop-Dining.“ Die offen zum Gastraum installierte Küche ist aber nicht bloß funktionaler Arbeitsplatz. Durch die goldenen und silbernen Oktagon-Fliesen verwandelt sie sich buchstäblich in ein Glanzstück.Dort hätte die Namensgeberin des Restaurants bestimmt auch gern mit Töpfen und Pfannen hantiert. Zumal Mook sich an seine Großtante Franziska als begnadete Köchin erinnert. „Sie hat sich hervorragend auf heimische Gerichte verstanden. Dazu gehörten beispielsweise Königsberger Klopse, Falscher Hase und Senfeier.“ Außerdem sei sie innovativ gewesen, eine echte Pionierin der Fusionsküche, und habe ebenso mit orientalischen wie mit asiatischen Produkten experimentiert. In den Genuss ihrer Kochkunst ist Mook als kleiner Junge sehr häufig gekommen. Denn nach der Schule machte er sich meistens auf den Weg zu Großtante Franziska, die übrigens nur wenige Schritte vom Henninger-Turm entfernt wohnte. Das durch sie inspirierte Küchenkonzept des Restaurants bezeichnet der Gastronom als „Progressive German Vintage Cuisine“. „Darunter verstehe ich traditionelle und vergessene deutsche Klassiker, die wir komplett neu denken.“Und die Schinkennudeln sind ein gutes Beispiel dafür: Udon-Nudeln, dehydrierte Schwarzwälder-Schinken-Chips und Trüffelschaum bilden die Komponenten des neuen alten Gerichts. Das höre sich crazy an, so Mook, passe in dieser Kombination aber wunderbar. Gleiches gilt für die Blutwurst-Gyosa, also mit Blutwurst, Sauerkraut und Trüffeln gefüllte Teigtaschen. Das gebe es nur im „Franziska“ und spiegele den Geist des Restaurants wider: klassische deutsche Gerichte neu zu interpretieren und ihnen auch mal einen asiatischen Twist zu verleihen.Für das saisonale fleischlastige Angebot, zu dem Sauer-, Krustenbraten und Falscher Hase zählen, zeichnet Frank Möbes verantwortlich. Er hat sich in der Frankfurter Gastro-Szene einen guten Namen gemacht. Nach bekannten Stationen wie der Kameha Suite und dem Sterne-dekorierten Restaurant im Tigerpalast Varieté Theater ergatterte er den Posten des Chefkochs im Mon Amie Maxi. Als der Henninger-Turm fertiggestellt war, bekam er die Offerte, das Küchenteam des „Franziska“ zu leiten.Als Directeur de Cuisine legen Möbes und sein Chef großen Wert auf ethische Produkte. „Das Tierwohl ist mir wirklich wichtig“, betont Mook. Er esse gerne Schweinekotelett, habe allerdings große Bedenken, wenn es in einem Lokal für 14,90 Euro angeboten werde. Schließlich koste sein Schweinekotelett schon im Einkauf mehr als in vielen Restaurants. „Ich bin ja nicht so ein ‚Mein-Körper-ist-mein-Tempel-Typ‘, aber ich möchte einfach kein Fleisch von gequälten Kreaturen verkaufen.“ Er versuche, das in all seinen Lokalen soweit wie möglich durchzuziehen, wobei das nicht so einfach sei. Denn Fleisch von artgerecht gehaltenen Tieren aus der Region ist oft nicht in der erforderlichen Menge verfügbar. Nach gutem Kalbfleisch etwa hat er lange gesucht. Bei den Landwirten, die sich an Beter Leven – einem niederländischen Tierschutzprogramm – beteiligen, ist er endlich fündig geworden.