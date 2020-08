Webinar Bäckersnacks – Marktdaten & Best Practice

Die ABZ - Allgemeine Bäcker Zeitung bietet ein kostenfreies Online-Seminar für noch mehr Erfolg an.

Mit dem Snackgeschäft wird laut Snackbarometer 2020 etwa 27 Prozent des Umsatzes im Bäckerhandwerk erwirtschaftet. Das ist etwas weniger als im Vorjahr – so beurteilen auch über ein Drittel der für die Studie befragten Bäcker die Entwicklung im Snackgeschäft in den letzten zwölf Monaten negativ. Im Vorjahr war noch ein Wachstum zu verzeichnen.



Einig sind sich die Befragten, dass das Verkaufspersonal einen großen Anteil am Erfolg des Snackumsatzes hat. Neben Freundlichkeit und Fachkompetenz des Verkaufspersonals muss aber auch die Qualität des Essens stimmen, die Ware muss ansprechend appetitlich präsentiert sein und last but not least muss das Preis-Leistungsverhältnis stimmen. Reinald Wolf, Redakteur Backmedien in der dfv Mediengruppe, erläutert die wichtigsten Erkenntnisse der neuen exklusiven Studie „Snack-Barometer 2020“, die im Auftrag der ABZ und afz erstellt wurde. Passend zu den Erkenntnissen der Studie referiert Alexander Huhn, Freunde des Snacks e.V. im Anschluss über Sortiment, Produktion und Kalkulation, ehe Barbara Krieger-Mettbach Ratschläge und Tipps zur Forcierung des Snackverkaufs gibt.

Die Inhalte des Webinars auf einen Blick

Vorstellung des Snack-Barometer 2020: Der Snackmarkt in Zahlen von Reinald Wolf

Snackgeschäft in der Praxis (Kalkulation, Produktion, Angebot) von Alexander Huhn

So forcieren Sie den Snackverkauf von Barbara Krieger-Mettbach

Durch das Webinar führt Arnulf Ramcke, Chefredakteur Backmedien des dfv Matthaes Verlags. Fragen an die Referenten und an den Chefredakteur können vor und während des Webinars gestellt werden.



Nehmen Sie am Webinar ABZ Wissen „Bäckersnacks – Marktdaten und Best Practice“ teil und lassen Sie sich inspirieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung ist erforderlich.



