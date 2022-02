FRANKFURT Die Corona-Pandemie beeinflusste auch im vergangenen Jahr die wirtschaftliche Situation der fleischerhandwerklichen Unternehmen hochgradig.

Die Verwerfungen durch zahlreiche Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus führten letztendlich dazu, dass kein Jahr mit dem anderen vergleichbar ist. Umgekehrt verlangt diese Gemengelage von den Meisterbetrieben weiterhin enorm viel Improvisationstalent sowie Flexibilität.Es ist eine außerordentliche Leistung, dass die Metzgereien sich gut durch die Krise manövrierten, wenn auch nicht auf dem Niveau des besonders erfolgreichen Jahres 2020. Die Umsatzentwicklung ist nicht die alleinige Messlatte für Erfolg. Vielmehr kommt es am Ende der Betrachtungen auf das Ergebnis an. Wenn die Fleischer 2021 nach Berechnungen des afz-Barometers einen effektiven Umsatzrückgang verbuchen müssen, so haben viele Betriebe die Corona-Krise genutzt, um Schwachstellen in der Kalkulation für mehr Profitabilität aufzudecken. Mit Spannung darf man daher auf die Auswertung der Umsatz- und Kostenanalyse des Deutschen Fleischer-Verbands warten.Eine offene Flanke für die Fleischereien ist die Entwicklung der Kosten für wichtige Rohstoffe. Die extrem niedrige Notierung für Schlachtschweine wiegt nicht die Kurssteigerungen für die Qualitäten von Jungbullen, Färsen und Kühen auf. Parallel haben sich die Beschaffungspreise für Energie, Treibstoffe, Kartonagen und Folien sowie für Därme, Hüllen und Gewürze stark erhöht. Und die Lohnkosten klettern ebenfalls.Das ifo-Institut sorgte am Wochenende für Schlagzeilen, weil Wissenschaftler der Forschungseinrichtung einen empfindlichen Preisanstieg bei Lebensmitteln erwarten. Hintergrund sei, dass die Ernährungsindustrie ihre Preise aufgrund gestiegener Rohstoffkosten anpassen und die Teuerung in den Supermärkten ankommen werde. Die Gefahr einer bedrohlichen Lohn-Preis-Spirale wächst. Dennoch müssen die Unternehmen - nicht nur die fleischerhandwerklichen Betriebe - ihre Preispolitik und die Kalkulation überprüfen, um nicht baden zu gehen.