Afrikanische Schweinepest Viele neue Fälle in Polen

Die Kette an Ausbrüchen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in polnischen Agrarbetrieben ist auch in dieser Woche nicht abgerissen.

Die oberste Veterinärbehörde bestätigte gestern drei weitere Fälle in der ostpolnischen Wojewodschaft Lublin, die sich zunehmend z