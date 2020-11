Anzeige Mohn Industrie-Waschanlagen für Kutterwagen

Foto: Mohn Waschanlage Typ KWA-HBW-DUO reinigt 2 Kutterwagen oder 1 Pökelbehälter.

Wenn es bei der Reinigung schnell und in jeder Hinsicht sicher sein soll, ist die Bandbreite der Anforderungen an eine Waschanlage sehr vielfältig. Je nach vorhandenem Platz und Umfeld können Aufstellung, Bedienung und Wartung zu einer echten Herausforderung werden. Hier sind Expertenwissen und technisches Know-how gefragt, also individuelle Lösungen, wie sie von MOHN europaweit bereitgestellt werden.

Mohn hat spezialisierte Reinigungssysteme für die in der Fleischwarenbranche eingesetzten sogenannten „Kutterwagen“ im Programm. Die