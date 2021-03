Aufruf zum Fleischverzicht Fokus Fleisch kritisiert Bill Gates

Foto: IMAGO / Xinhua Bill Gates bringt mit Aufrufen zum Fleischverzicht die deutsche Fleischindustrie gegen sich auf.

Eine Initiative der deutschen Fleischwirtschaft hat Bill Gates einen empörten Brief geschrieben, nachdem dieser in seinem neuen Buch zum Fleischverzicht aufruft und für synthetisches Fleisch wirbt.

Die deutsche Fleischwirtschaft hat sich in einem Brief an Microsoft-Gründer Bill Gates gewandt, der auf der Internetseite der Brancheninitiativ