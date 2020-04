BVDF Krise zeigt den Wert des Regionalen

Angespannte Lage

Das Corona-Dossier

Der Shut down führt indes zu massiven Verlusten in mittelständischen Betrieben.Die Situation in manchen Unternehmen sei ernst. Daher begrüßt der BVDF die Hilfsprogramme der Bundesregierung und einzelner Länder für Corona-geschädigte Unternehmen. Denn auch in vielen Bereichen der fleischverarbeitenden Branche trete je nach Spezialisierung eine wirtschaftlich gefährliche Situation ein. Noch immer fielen Absatzwege mit hoher betrieblicher Wertschöpfung aus oder seien nur noch eingeschränkt nutzbar, beispielsweise der Tourismusbereich oder die Gastronomie.Zwar nähmen die Betriebe des BVDF alle Möglichkeiten und Maßnahmen wahr, um Arbeitsplätze zu sichern. Dennoch liege eine große Last auf ihren Schultern: Sie tragen in den schweren Krisenzeiten nicht nur Verantwortung für den Versorgungsauftrag der Bundesrepublik, sondern auch für ihre Mitarbeiter. Daher fordert Dhem: „Um das alles gleichzeitig zu stemmen, benötigen unsere Betriebe die Unterstützung, die ihnen zugesichert wurde.“Bisher habe die Bundesregierung ihre Aufgaben sehr gut erledigt, erkennt die Präsidentin an. „Wir möchten die Politiker jedoch an ihr Versprechen erinnern, die lebensmittelverarbeitende Industrie mit notwendigen Maßnahmen zu unterstützen – nicht nur während der Krise, sondern vor allem auch danach.Die wichtigsten Branchen-Nachrichten zur Corona-Krise haben wir hier für Sie in einem Dossier zusammengestellt. Das Coronavirus setzt der Wirtschaft weltweit zu und macht weder vor Länder- noch vor Branchengrenzen halt. Deshalb bündeln die Top-Titel der dfv Mediengruppe , zu der auch afz - allgemeine fleischer zeitung, „Fleischwirtschaft“ und fleischwirtschaft.de gehören, fortan die wichtigsten Berichte aus verschiedenen Branchen in einem „Corona-Dossier“ - von der Lebensmittelindustrie über Gastronomie und Hotellerie bis Touristik, von Agrarwirtschaft und Fleischwirtschaft über Verpackung und Finanzen bis hin zu Marketing und Fashion. Hier geht es weiter