Berufsgenossenschaft Beitragsstundung entlastet Betriebe

Die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe, die durch Maßnahmen gegen das Coronavirus in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind für viele bei der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) versicherte Branchen gravierend. „Wir werden deshalb schnell und so unbürokratisch wie möglich den Betroffenen helfen und sie entlasten“, erklärt Klaus Marsch, Hauptgeschäftsführer der BGN in Mannheim. Die Unfallversicherung bietet den betroffenen Unternehmen eine zinsfreie Beitragsstundung an. Zudem werde die Vollstreckung von Beitragsforderungen ausgesetzt. „Damit leisten wir den uns möglichen Beitrag, um die betroffenen Unternehmen in einer existenzbedrohenden Situation nicht noch finanziell zu belasten“, so Marsch.



Gestundet werden können Forderungen, die aus den Beitragsraten vom 15. März und 15. Mai 2020 entstehen. Die zinslose Stundung gilt sobald sie beantragt wurde. Unternehmer müssen die Stundung im Service-Center der BGN formlos beantragen (per Telefon 0621 4456 – 1581 oder per E-Mail beitrag@bgn.de).

