Beyond Meat Erstes Quartal mit Gewinn

Der Produzent von veganem Fleischersatz erreicht die Gewinnzone. Anleger der ersten Stunde machen Kasse und ziehen die Aktie weiter ins Minus.

Beyond Meat hat im dritten Quartal 2019 erstmals Gewinn erwirtschaftet. Bei einem Umsatz von 92 Mio. US-Dollar blieben auf der Habenseite 4,1 Mio. US-Dollar. Im dritten Quartal 2018 hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 9,1 Mio. US-Dollar zu beklagen. Für das Gesamtjahr wird nun ein Umsatz von 265 bis 275 US-Dollar angepeilt, die bisherigen Planungen von 240 Mio. US-Dollar lagen deutlich darunter.



Unternehmenschef Ethan Brown sieht im ersten Quartalsgewinn einen „wichtigen Meilenstein". Er kündigte an, an der Wachstumsstrategie festzuhalten und neue Märkte in- und außerhalb der USA zu erschließen. Angekurbelt wird das Geschäft durch die Zusammenarbeit mit großen Abnehmern wie McDonald's und Kentucky Fried Chicken.



Die positive Quartalsbilanz konnte die Talfahrt der Beyond Meat-Aktie indes nicht stoppen. Technische Einflüsse setzten die Aktie unter Druck. Heute endet für frühe Investoren die Haltefrist. Analysten erwarten, dass die Anleger Kasse machen, denn trotz der zuletzt gefallenen Kurse notiert die Aktie bei knapp 77 US-Dollar und damit noch immer deutlich über dem Ausgabepreis von 25 US-Dollar. Gebremst wird die Euphorie auch durch die wachsende Konkurrenz bei Fleischersatzprodukten. Beyond Meat will darauf mit mehr Werbung und Rabattaktionen reagieren: Maßnahmen, die die Umsatzrendite schmälern.