China Handel mit Schweinefutures gestartet

Foto: imago images / YAY Images Die Verbraucherpreise für Schweinefleisch waren 2020 um 50 Prozent höher als im Jahr zuvor.

Der Kontrakt findet an der Dalian Commodity Exchange großes Interesse. Die Verbraucherpreise sind im Dezember gestiegen.

In China ist am vergangenen Freitag an der Dalian Commodity Exchange (DCE) der Handel mit Terminkontrakten für Lebendschweine aufgenommen worden.