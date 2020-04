Coronavirus Im Würgegriff der Krise

Der Lockdown hat inzwischen nicht nur in Deutschland tiefgreifende Auswirkungen auf die Land- und Ernährungswirtschaft. Warten auf Lockerungen.

Die Bundeskanzlerin will am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer über Lockerungen der Corona-Beschränkungen beraten. Für die Fleischer ist hierbei eine der zentralen Fragen, wann sie wohl wieder ihre Bewirtungsangebote aufnehmen dürfen. Denn in Imbiss und Catering gehen derzeit wichtige Umsatzanteile verloren.



Vor diesem Hintergrund hat ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer bereits klare Perspektiven für die Planungen der Betriebe angemahnt. Ein Flickenteppich unterschiedlicher Regeln in den Bundesländern sei bei dem anstehenden Neustart gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Aktivitäten unbedingt zu vermeiden.



Dass aufgrund der Corona-Maßnahmen der Absatz von Edelteilen vom Rind an die Gastronomie nahezu vollständig weggebrochen ist, macht den Mästern inzwischen schwer zu schaffen. Europaweit ist der Rindfleischmarkt unter Druck. Die Preise sind im freien Fall. In Deutschland beispielsweise gab die Notierung für Jungbullen der Handelskasse. R3 innerhalb weniger Wochen um mehr als 20 Cent nach. Noch stärker traf der Preisverfall die Schlachtkühe. Da werden in den Bauernorganisationen bereits erste Rufe nach Marktstützung laut.



Das Corona-Dossier

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und ihr französischer AmtskollegeDidier Guillaume haben die EU-Kommission ebenfalls aufgefordert, rasch Maßnahmen zur Stabilisierung der Märkte zu ergreifen. Die Bedeutung der Nahrungsmittelerzeugung unterstreicht unterdessen auch Ursula von der Leyen. Obwohl die Corona-Krise nahezu die gesamte Wirtschaft treffe, könne gerade auf den Nahrungsmittelsektor nicht verzichtet werden, machte die EU-Kommissionspräsidentin klar.