Coronavirus Internorga fällt doch aus

Foto: Hamburg Messe 2020 öffnet die Internorga vom 13. bis 17. März.

Die Leitmesse für den gesamten Außer-Haus-Markt fällt in diesem Jahr aus. Die von der Corona-Krise gebeutelte Branche trifft sich erst in einem Jahr in Hamburg wieder.