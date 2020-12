Dalian Commodity Exchange Schweine-Futures vor dem Start

Foto: imago images / ZUMA Wire Nach Angaben der Dalian Commodity Exchange (DCE) erhoffen sich die Marktteilnehmer von dem Futurehandel klare Preissignale und eine finanzielle Risikoabsicherung beziehungsweise eine Glättung der Volatilitäten am Schweinemarkt.

In China werden lebende Schweine ab Januar an der Warenterminbörse in Dalian gehandelt, um Preisschwankungen besser absichern zu können.

Im April hat Chinas zuständige Wertpapieraufsichtsbehörde (CSRC) bereits grünes Licht für die Einführung eines Terminkontrakt