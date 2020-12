Destatis Schlachtung auf Tiefstand

Foto: si Trotz des kleineren Angebots lagen die Preise für Altkühe niedriger als im Vorjahr, weil wegen der Corona-Beschränkungen die Nachfrage für Rindfleisch schrumpfte.

Von Januar bis Oktober wurde in Deutschland weniger Rindfleisch erzeugt als in den ersten zehn Monaten 2019.

In den ersten zehn Monaten 2020 ist die die Anlieferungen von Rindern an die Schlachtbetriebe in Deutschland zurückgegangen. Nach Angaben de