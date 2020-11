Deutscher Fleisch Kongress 2020 Branchentreff als digitales Event

Erstmals findet der Deutsche Fleisch Kongress in einer digitalen Variante statt. Auf hochkarätige Referenten und spannende Diskussionen müssen die Gäste aber nicht verzichten.

Der Branchentreff in Wiesbaden: Deutscher Fleisch Kongress 2019

Der Deutsche Fleisch Kongress fand im RheinMain CongressCenter Wiesbaden statt. Helmut Hübsch von der GfK stellte fest, dass 98 Prozent der Haushalte in Deutschland Wurst und Fleisch kaufen. Mit 400 Teilnehmern war die Veranstaltung ausgebucht. Langfristige Kooperationen zwischen LEH und Herstellern können höhere Margen für alle Beteiligten sichern, so Christoph Treiber (OC&C) beim Deutschen Fleischkongress. Dirk Lenders (Lebensmittel Zeitung) und Renate Kühlcke (Fleischwirtschaft) moderierten die Veranstaltung. Die Titel erscheinen in der dfv Mediengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main. Nils Beaumond (Gira Consultancy & Research) gab einen Überblick über den globalen Markt für Schweinefleisch. Wurstfabrikant Hans-Ewald Reinert (H. & E. Reinert) berichtete engagiert von seinem Programm Herzenssache, mit dem der Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung gesenkt werden soll. Klaus-Martin Fischer (Ebner Stolz Management Consultants) rechnet bei den mittelständischen Fleischproduzenten mit einer Konsolidierungswelle. Kevin Holland-Moritz (Fleisch- und Wurstwaren Schmalkalden Thüringen), Jakob Kupfer(Kupfers Metzgermarkt), Nane Remagen (Hardy Remagen) und Sarah Dhem (Schulte – Lastruper Wurstwaren) zeigten, wie junge Unternehmer die Zukunft der Branche sehen. Das nicht immer einfach zu verstehende Verhalten der Verbraucher beim Einkauf von Fleisch und Wurst beleichtete Dr. Marie von Meyer-Höfer (Georg-August Universität Göttingen). Dr. Clemens Dirscherl (Kaufland Fleischwaren) sprach sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit Nutztieren aus, mahnte aber auch Geduld an, wenn es darum geht, bessere Haltungsbedingungen in den Ställen umzusetzen. Mit seinem Best Beef Programm setzt sich Mc Donald's für eine nachhaltige Rinderhaltung ein, berichtete Heike Bierweiler (McDonald's Deutschland). Der Einfluss der Politik auf die Fleischproduktion in Deutschland stand im Mittelpunkt der Diskussionsrunde mit Johannes Röring (Deutscher Bauernverband), Hubert Kelliger (Westfleisch), Heike Bierweiler (McDonald's Deutschland) Dr. Clemens Dirscherl (Kaufland Fleischwaren) und Dr. Bernhard J. Simon (Simon-Fleisch). Prof. Hans-Wilhelm Windhorst (Universität Vechta) sagte alternativen Proteinen eine große Zukunft voraus. Die clevere Nutzung von Daten werden in der Fleischproduktion und -Vermarktung in Zukunft über den Erfolg der Unternehmen entscheiden, ist sich Prof. Bastian Halecker, Hungry Ventures) sicher. Es gibt viele isolierte Lösungen zur Digitalisierung, aber keine für die gesamte Kette, kritisierte Prof. Matthias Lütke Entrup (Höveler Holzmann Consulting). Die Technologien für Smart Packaging - intelligente Verpackungen für Frischfleisch und Wurst - sind vorhanden, die Umsetzung in der Praxis gestaltet sich aber schwierig, sagte Prof. Judith Kreyenschmidt (Institut für Frischproduktlogistik, Hochschule Geisenheim). Wie Erkenntnisse aus der Hirnforschung genutzt werden können, das Kaufverhalten der Konsumenten zu beeinflussen, erläuterte der Unternehmensberater und Buchautor Achim Fringes. Dass der persönliche Kontakt zum Kunden wichtig bleibt, darin war sich die Runde zum Thema "Quo Vadis LEH – die Zukunft der Bedientheke" einig: Michael Weisbrod (Rewe Weisbrod), Max Stenten (Rewe Stenten), Volker Wiem (Edeka Niemerszein) und Sebastian Ladenthin (Edeka Rosenzweig). Mit neuen Ideen und ungewöhnlichen Konzepten hat auch das junge Handwerk Zukunft, sind sich Anna Satvary (Else Kalbskopp – Kleinmarkthalle Frankfurt), Sebastian und David Friedrichs (Friedrichs - die Metzgerei) sowie Dirk Ludwig (Metzgerei Der Ludwig) einig. Mit 400 Gästen war der Kongress ausgebucht. Auf der Fleisch Expo präsentierten sich Unternehmen aus der Wertschöpfungskette von der Schweinezucht bis zur Verpackung von Fleisch und Wurst. Dr. Heike Harstick vom Verband der Fleischwirtschaft (VDF). VDF-Vorsitzender Heiner Manten im Gespräch mit Niko Brand. Hans-Ewald Reinert und Sarah Dhem, Präsidentin des Bundesverbands der Deutschen Fleischwarenindustrie (BVDF). Grill-Weltmeister Klaus Breinig. Arotop-Geschäftsführer Stefan Kollenda und afz-Chefredakteur Jörg Schiffeler. Im Gedankenaustausch: Martina Nober (Vlam - Belgian Meat Office) und Fleischwirtschaft-Chefredakteur Gerd Abeln.



Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandenie betreffen alle Lebensbereiche. "Abstand halten!" ist das Gebot der Stunde, damit die Infektionszahlen nicht weiter steigen. Dieser Verantwortung stellen sich auch die Veranstalter des Deutschen Fleisch Kongresses , u.a. die afz – allgemeine fleischer zeitung und die "Fleischwirtschaft". Am 17. und 18. November wird der Deutsche Fleisch Kongress deshalb als "Digital Edition" stattfinden.Am bewährten Konzept halten die Organisatoren fest: Branchenexperten zeigen die aktuellen Entwicklungen auf. Hochkarätige Entscheider aus Industrie und Handel präsentieren ihre erfolgreichen Konzepte und Strategien. Der Kongress bleibt so die Businessplattform für Fleisch(waren)industrie, Einzelhandel, Handwerk und Dienstleister der Fleischwirtschaft. Auch der inhaltliche Austausch zwischen den Teilnehmern wird möglich sein, wenn auch nicht im direkten Gespräch, aber doch im Chat und in den live übertragenen Diskusionsrunden.Auf dem Deutschen Fleisch Kongress werden wieder die Themen im Mittelpunkt stehen, die die Branche aktuell bewegen. Das sind die globalen und nationalen Märkte, die unter dem Einfluss der weltweiten Corona-Pandemie und der Afrikanischen Schweinepest (ASP) stehen, die im September auch Deutschland erreicht hat. ASP-bedingte Exportbeschränkungen und die Maßnahmen zur Senkung der Corona-Infektionen wirken sich auf den Absatz und die Warenströme aus. Experten werden darüber diskutieren, wie diese Entwicklungen die Branche verändern.Angesichts von ASP und Corona köchelt ein anderer Dauerbrenner derzeit auf Sparflamme. Doch auf die Frage, wie die gesellschaftliche Akzeptanz für die Nutztierhaltung verbessert oder wenigstens bewahrt werden kann, muss die Branche immer noch eine Antwort finden. Welche Strategien die Unternehmen dabei verfolgen, erfahren die Besucher des Deutschen Fleisch Kongresses aus erster Hand von Spitzenmanagern.Die Liste der Referenten bildet die gesamte Wertschöpfungskette Fleisch ab: von der Tierhaltung bis zum Point of Sale. Zugesagt haben bisher: Clemens Tönnies , Allard Bakker ( Vion Food Group ), Hubertus Beringmeier ( Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband ), Werner Häfele ( Metzgerei Häfele ), Stefan Müller ( Müller Fleisch ), Andreas Nolte ( Nolte Aktiv Markt ), Michael Hähnel ( Rügenwalder Mühle ) und Richard Brown ( Gira Consultancy & Research ).