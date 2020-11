Deutscher Fleisch Kongress Tönnies bleibt optimistisch

Foto: Ludwig Heimrath Clemens Tönnies hofft, dass sich der Schweinestau bald auflöst, fürchtet aber kurzfristig weiter fallende Erzeugerpreise.

Trotz der aktuell wohl turbulentesten Monate in der Unternehmensgeschichte strahlte Clemens Tönnies beim Deutschen Fleisch Kongress 2020 Zuversicht aus.

Kaum ein deutsches Unternehmen geriet in der Corona-Krise so sehr in die Schlagzeilen, wie der Fleischkonzern Tönnies. Obwohl er die „volle