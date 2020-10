Deutscher Fleischer-Verbandstag Besser sein als andere

Deutscher Fleischer-Verband (DFV) scheut keine Konflikte und fordert faire Bedingungen.

Metzger erfahren Zuspruch Corona bestimmt in diesem Jahr die politische Arbeit des Deutschen Fleischer-Verbands erheblich. Von Beginn an „mussten wir aufpassen, dass unsere Läden nicht zugemacht werden“, erinnerte Dohrmann an die Situation im Frühjahr. Der Lockdown war eine reale Gefahr für das Fleischerhandwerk. Deshalb setzten der Präsident und sein Team in Präsidium und Bundesgeschäftsstelle alles daran, dass die Metzger zur kritischen Infrastruktur gehören und als systemrelevant eingestuft werden. Das Engagement habe sich gelohnt. „Die Fleischer erfahren in der Politik spürbar mehr Wahrnehmung“, so Dohrmann. „Wir werden gehört, und das wollen wir nutzen.“ Herbert Dohrmann, DFV-Präsident Teilen Foto: si Das Fleischerhandwerk tagte pandemiekonform mit viel Abstand. Rund 90 Delegierte kamen nach Fulda zur Mitgliederversammlung. Corona bestimmt in diesem Jahr die politische Arbeit des Deutschen Fleischer-Verbands erheblich. Von Beginn an „mussten wir aufpassen, dass unsere Läden nicht zugemacht werden“, erinnerte Dohrmann an die Situation im Frühjahr. Der Lockdown war eine reale Gefahr für das Fleischerhandwerk. Deshalb setzten der Präsident und sein Team in Präsidium und Bundesgeschäftsstelle alles daran, dass die Metzger zur kritischen Infrastruktur gehören und als systemrelevant eingestuft werden. Das Engagement habe sich gelohnt. „Die Fleischer erfahren in der Politik spürbar mehr Wahrnehmung“, so Dohrmann.Man finde mehr Gehör bei politischen Entscheidungsträgern auf allen Ebenen – auch aufgrund der Vorkommnisse in der Fleischindustrie. Hohe Infektionszahlen an den großen Schlachtbetrieben waren ein Auslöser dafür, dass die Gesellschaft genauer auf die Branche geschaut habe, wie dort gearbeitet wird und welche Machenschaften es mit Blick auf die Arbeitsbedingungen und Wohnverhältnisse dort gibt. Das will Dohrmann nicht länger hinnehmen. Er verlangt statt bissiger Erklärungen aus der Fleischwirtschaft einen Aufbruch in eine neue Zeit. Die Gefahr der Sippenhaft mit den Großen bestehe weiter, fürchtet der Präsident und stellte klar: „Ich bin nicht mehr bereit, solche Dinge, die der Ethik und der Verantwortung eines jeden Fleischermeisters widersprechen, stillschweigend hinzunehmen.“

Weg mit Benachteiligungen Auch wenn das Fleischerhandwerk beim ersten Fleischgipfel der Ministerinnen Julia Klöckner, Ursula Heinen-Esser und Barbara Otte-Kinast im Juni in Düsseldorf noch „am Katzentisch“ zwischen Handel, Industrie, Landwirtschaft und Verbraucherschützern Platz genommen habe, sei der DFV nun ein relevanter Gesprächspartner. Auf der Suche nach einer fairen Abgrenzung zwischen Industrieunternehmen und Handwerksbetrieben im Zuge des geplanten Arbeitsschutzkontrollgesetzes bezog Dohrmann bei einer Anhörung im Bundestag Stellung und forderte eine Überarbeitung der 49-Mitarbeiter-Grenze. Die Gesetzesinitiative ist eine direkte Folge der Situation von Beschäftigten im Werkvertrag in der Industrie, die aufgrund der Personenanzahl auch die fleischerhandwerklichen Betriebe treffe, so Dohrmann. Es müsse Schluss damit sein, dass die Metzgereien in höherem Maß gegenüber der Industrie benachteiligt werden.

Die für die Fleischer relevanten Themen fallen im Politikbetrieb in verschiedene Zuständigkeiten – mal ins Finanz-, mal ins Wirtschaftsministerium, verdeutlichte Dohrmann. Durch viele Gespräche mit Bundestagsabgeordneten, in Ministerien und auch im Bundeskanzleramt habe der DFV nun ein Bewusstsein für eine ressortübergreifende Betrachtung geschaffen. Mit Blick auf das Wahljahr 2021 sei es nach vielen Monaten gelungen, sich auch mit dem Grünen-Fraktionsvorsitzenden Dr. Anton Hofreiter auszutauschen. „Ich nehme ihm ab, dass er wirklich etwas für die handwerklichen und regionalen Strukturen tun will“, fasste Dohrmann das Gespräch zusammen.



Auch wenn sich Corona zum beherrschenden Thema in den vergangenen acht Monaten entwickelt habe, bleibe man bei der Neuordnung des Berufsbilds für Verkäuferinnen und Verkäufer am Ball, versicherte Dohrmann. Das gelte auch für die in München vor einem Jahr vereinbarten Beschlüsse zur mittelfristigen Finanzplanung. Der Präsident appellierte an seine Kollegen, immer wieder den Beweis anzutreten, dass das Handwerk anders ist.



Die Tierschutzverstöße am Den Nachwuchs stärker einbeziehen Der DFV hatte zur Mitgliederversammlung vier Vertreter aus der Nachfolgegeneration geladen. Präsident Herbert Dohrmann begrüßte mit Johannes Bechtel und Christoph Geier die am Tag zuvor in ihren Ämtern bestätigten Vorstände des



Dohrmann wünscht sich, dass die Nachwuchskräfte die Arbeit des DFV aktiv begleiten und fragte: „Wie sieht die Jugend das Fleischerhandwerk?“ „Wir sind die Guten“, stellte Johannes Bechtel ohne Zögern fest. Er forderte, dass die Metzger ihre Stärken viel lautstärker ausspielen müssen und sich parallel von der Industrie abgrenzen sollten. Vorstandskollege Christoph Geier riet, die Öffentlichkeitsarbeit mehr an der Antwort auf die Frage „Was ist beim Metzger anders“ auszurichten. Dafür müsse der Verband sehr viel stärker auf Social Media setzen, so die Fleischerjunioren. „Das Fleischerhandwerk hat einen extrem hohen Suchtfaktor.“ Tim Stumpf, Nationalmanschaft des Fleischerhandwerks Teilen Foto: si Tim Stumpf aus der Nationalmannschaft bekennt: „Das Fleischerhandwerk hat einen extrem hohen Suchtfaktor“. Er plädierte dafür, keinen Betrieb mehr ohne nachzuhaken ziehen zu lassen. Abschließend forderte der DFV-Präsident den Nachwuchs auf: „Meldet Euch zu Wort!“

In Krisenzeiten rücken die Menschen in aller Regel enger zusammen. Das macht sie stärker, wiegt sie in Sicherheit, und gemeinsame Forderungen lassen sich gezielter adressieren. Bei ihrem Jahrestreffen mussten die Fleischer diesmal allerdings auf Abstand bleiben – physisch, nicht aber bei den Themen, die unter den Nägeln brennen, wie beispielsweise eine Reihe von Benachteiligungen gegenüber der Industrie.„Der kollegiale Austausch ist enorm wichtig.“ So begrüßte Präsident Herbert Dohrmann vom Deutschen Fleischer-Verband ( DFV ) seine Mitstreiter anlässlich des 130. Deutschen Fleischer-Verbandstags im Esperanto Kongresszentrum Fulda zu einem deutlich abgespeckten Programm und ohne Gäste. Trotz steigender Infektionszahlen im Bundesgebiet trafen in der osthessischen Barockstadt rund 90 Delegierte ein, um sich über die politische Arbeit in Corona-Zeiten abzustimmen und die Regularien zu verabschieden. Das erlaubte ein umfassendes Hygienekonzept. Ein Novum war eine Diskussionsrunde mit Vertretern des Juniorenverbands des Fleischerhandwerks sowie der Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks