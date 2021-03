Ernährung Nicht gut für die Knochen

Weniger im Blut

Um den Gründen auf die Spur zu kommen, untersuchten die Wissenschaftler bestimmte Biomarker in Blut und Urin. Dabei sollte auffallen, für welche Nährstoffe gegebenenfalls ein Mangel vorlag. Die Experten identifizierten so zwölf Biomarker, die offenbar in besonders engem Zusammenhang mit der Knochengesundheit stehen: die Aminosäure Lysin beispielsweise oder die Vitamine A und B6.Im Labor zeigte sich, dass die ausgesuchten Biomarker in den Proben der Veganer meist in geringerer Konzentration vorlagen. Das könnte die geringere Knochengesundheit möglicherweise erklären, erläutert das BfR vorsichtig. „Die vegane Ernährung gilt oftmals als gesundheitsbewusst. Unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass sich die vegane Ernährung auf die Knochengesundheit auswirkt“, kommentiert BfR-Präsident Professor Dr. Dr. Andreas Hensel die Ergebnisse. Dennoch seien weitere Studien zur Klärung erforderlich.Generell sagt die Wissenschaft, dass Vegetarier und Veganer die Zufuhr der meisten Nährstoffe durchaus durch eine gut abgestimmte pflanzliche Ernährung sicherstellen können. So enthalten auch Hülsenfrüchte, Nüsse, Getreide (Vollkorn), Ölsamen und Kartoffeln Proteine. Eine geschickte Kombination dieser Bausteine ermöglicht schließlich auch die Zufuhr an unentbehrlichen Aminosäuren. Pflanzliche Lebensmittel haben im Vergleich zu tierischen Lebensmitteln meist eine geringere Proteinqualität. Daher muss der Speiseplan so zusammengestellt sein, dass eine Komponente das Defizit der anderen ausgleichen kann.Ebenso kritisch sind langkettige Omega-3 Fettsäuren, Vitamin D, Riboflavin, Calcium, Eisen, Jod, Zink und Selen. Darauf weist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hin. Nun müssen Vegetarier und Veganer aber nicht gleich zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen. In Bezug auf Omega-3-Fettsäuren sind Öle aus Mikroalgen eine Alternative zu tierischen Produkten.