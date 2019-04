Fleischerverband Nord Kollegenabend mit New Cuts

Bereits am Vorabend der Mitgliederversammlung trafen sich rund 140 Mitglieder zum Kollegenabend im Restaurant „Altes Mädchen“ gegenüber dem Hamburger Fleischgroßmarkt. Im Rahmen der Veranstaltung führte Philip Sontag, selbstständiger Fleischermeister und Dozent an der Fleischerschule Augsburg, eine Praxis-Demonstration zum Thema New Cuts durch. Der Fleisch-Sommelier und BBQ-Experte aus dem Allgäu zerlegte vor Ort ein Vorderviertel vom Rind und stellte seinen Berufskollegen die Vorteile von Teilstücken wie Flat Iron, Flap Meat, Flank Steak und Denver Cut vor. In einer anschließenden Gesprächsrunde wurden offene Fragen diskutiert, nach der Präsentation stand der Abend ganz im Zeichen des kollegialen Austauschs bei Steak, Craft-Beer und Live-Musik.

Fleischer wollen an einem Strang ziehen

Foto: LIV Unter Kollegen: Landesinnungsmeister Roland Lausen (links), Michael Durst (2.v.l.) und Herbert Dohrmann (rechts) freuen sich auf die Ausführungen von Philip Sontag.



(Bild: pixabay/3dman_eu) Mehr zum Thema Tierschutz Schlachter unterstützen Überwachung

Am nächsten Morgen fanden die ordentlichen Mitgliederversammlungen der drei Verbände in den Tagungsräumen der Messe Hamburg statt. Auch dieser Tag war mit über 90 Teilnehmern außerordentlich gut besucht. „Wir freuen uns über den großen Zuspruch gestern und heute“, so Michael Durst, Obermeister der Fleischerinnung Hamburg. „Als Fleischerverband Nord kommt es vor allem darauf an, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Nur so können die drei Landesverbände erfolgreich und gut zusammen arbeiten.Im moderierten Gespräch diskutierten die Landesinnungsmeister Herbert Dohrmann, Roland Lausen und Michael Durst gemeinsam mit den Anwesenden aktuelle Themen, die das norddeutsche Fleischerhandwerk beschäftigen. Gesprochen wurde über den Umgang mit Internet-Pranger und Topf-Secret, genauso wie über die Themen ASP und Ferkelkastration , zu denen Landesinnungsmeister Roland Lausen aus Schleswig-Holstein erschöpfend Auskunft gab. Kontrovers diskutiert wurde das Thema freiwillige Videoüberwachung in Schlachthöfen. Einige Mitglieder beschrieben die Ängste ihrer Mitarbeiter, eines Tages ungewollt Aufnahmen von sich selbst im Internet wiederzufinden.Die überwiegende Mehrheit der Mitglieder unterstützte jedoch ausdrücklich die Linie von Landesinnungsmeister Herbert Dohrmann, sich im Handwerk für Tierschutz und Transparenz offen zu zeigen. Der Landesverband Niedersachsen-Bremen will in Zukunft vermehrt Fortbildungsangebote für Mitarbeiter aus schlachtenden Mitgliedsunternehmen anbieten. Darüber hinaus will man im Rahmen von Pilotprojekten den Einsatz von Videokameras zur Dokumentation des Schlachtvorgangs in Handwerksbetrieben testen.Für die Regularien begaben sich die Mitglieder der drei Landesverbände anschließend in getrennte Versammlungsräume. Alle Haushalte wurden einstimmig verabschiedet. In Hamburg und Niedersachsen-Bremen standen zudem Wahlen auf der Tagesordnung. In Hamburg wurde Michael Durst als Obermeister wiedergewählt, Dirk Hübenbecker bekleidet zukünftig das Amt des stellvertretenden Obermeisters. Als Lehrlingswart abgelöst wird er durch Rüdiger Rose. Christian Korb wurde in seinem Amt als stellvertretender Lehrlingswart bestätigt, sein Bruder Andreas Korb wurde als Beisitzer neu in den Vorstand gewählt.