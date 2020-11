Fleischfreie Alternativen IFFA 2022 erweitert ihren Fokus

Neben ihrem traditionellen Schwerpunkt Fleisch öffnet sich die IFFA ab 2022 den alternativen Proteinquellen.

Foto: Messe Frankfurt Exhibition GmbH Das neue Keyvisual der IFFA 2022 reflektiert den breiteren Fokus.

„Das Know-How rund um Fleisch ist seit jeher die Kernkompetenz unserer Aussteller und Besucher. Jetzt werden wir diesen Fokus erweitern, spannende neue Produkte zeigen und intelligente Anwendungen diskutieren. Ein echter Innovationsschub. “ Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung, Messe Frankfurt GmbH Teilen

Die IFFA , Weltleitmesse für die globale Fleischwirtschaft, wird mit der kommenden Ausgabe ihre Produktnomenklatur erweitern und zukünftig auch Technologien und Lösungen für pflanzlichen Fleischersatz und alternative Proteine präsentieren. Das geht aus einer aktuellen Mitteilung der Messe Frankfurt hervor. Damit stelle man die Messe breiter auf und spiegele einen weltweiten Zukunftstrend. Vom 14. bis 19. Mai wird die IFFA im Jahr 2022 in Frankfurt am Main an den Start gehen, dieses Mal mit dem neuen Untertitel „Technology for Meat and Alternative Proteins“.„Der Markt für Fleischalternativen gehört momentan zu den boomenden Branchen und diese Entwicklung werden wir auf der kommenden IFFA abbilden", erläutert Vorsitzender Wolfgang Marzin von der Geschäftsführung der Messe Frankfurt. Das Know-how rund um die Verarbeitung, Verpackung und den Verkauf von Fleisch- und Fleischerzeugnissen sei seit jeher die Kernkompetenz der Aussteller und Besucher der IFFA. "Wir freuen uns darauf, jetzt diesen Fokus zu erweitern und spannende neue Produkte zu zeigen und intelligente Anwendungen zu diskutieren. Ein echter Innovationsschub", so Marzin.Während der Plant-based Markt derzeit noch ein Nischentrend mit steigender Tendenz ist, zeigen Prognosen zur Entwicklung des globalen Markts steil nach oben, erläutert die Messegesellschaft weiter in ihrer Mitteilung. So solle sich der weltweite jährliche Umsatz mit pflanzenbasierten Fleischalternativen im Jahr 2025 auf mehr als 12 Mrd. US-Dollar belaufen. Dies entspreche einem jährlichen Wachstum von mehr als 18 Prozent. Zum Vergleich heißt es: Der Umsatz mit verarbeitetem Fleisch soll sich 2025 auf ca. 319 Mrd. US-Dollar beziffern, was einem Wachstum von jährlich 0,2 Prozent entspricht. Für die Hersteller von Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen sowie Gewürzen und Zutaten berge die Entwicklung großes Potenzial. Viele deutsche Unternehmen seien schließlich schon in der Branche tätig.Auf der IFFA wird die Erweiterung der Produktnomenklatur sichtbar im Angebot der Prozesstechnik für Fleisch, Fleischprodukte und Fleischersatzprodukte sowie im Bereich der Ingredienzien. Das umfasst sowohl die Herstellung und Verarbeitung von Plant-based Produkten als auch von Erzeugnissen aus Laborfleisch, dem sogenannten „Cultured Meat“.Die Messe erhält zudem mit einem neuen Schlüsselmotiv ein modernes Erscheinungsbild, das den breiteren Fokus reflektiert. Damit öffnet sich die IFFA nach eigenen Worten für neue Branchenplayer und spricht neben etablierten Nahrungsmittelherstellern auch junge Startups, Vertreter aus der Forschung und Investoren an.Die IFFA – Technology for Meat and Alternative Proteins findet vom14. bis 19. Mai 2022 in Frankfurt am Main statt.