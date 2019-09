Fleischfreie Alternativen Nestlé bringt Veggie-Hack

Auf Incredible Burger folgt Incredible Hack. Den aktuellen Hype um pflanzliche Fleischersatzprodukte bedient Nestlé Professional ab Oktober 2019 mit einem neuen Produkt. Die Garden Gourmet-Linie wird um das Incredible Hack erweitert. Parallel erhält das Incredible-Burger-Patty ein Update.



Update für den Incredible Burger

Ähnlich dem Incredible-Burger -Patty soll das fleischfreie Hack von Nestlé in Geschmack und Haptik an rohes Hackfleisch erinnern. Möglich mache dies eine spezielle, abgestimmte Mischung von Proteinen aus Soja, natürlichen Extrakten aus Rote Bete, Karotte und Paprika sowie pflanzlichen Fetten.Durch die lockere Textur lasse sich das vegane Produkt wie klassisches Hackfleisch anbraten, versichert der Hersteller. Gleichzeitig sei das Incredible Hack einfach zu formen – ohne Ei oder zusätzliche Bindemittel. Damit eigene sich das Produkt für eine Vielzahl von Gerichten von veganen Hackfleischbällchen bis zu Veggie-Bolognese.Ebenfalls im Herbst wird der Incredible Burger in einer neuen Rezeptur lanciert. Dafür hat Nestlé Professional das Feedback seiner Kunden berücksichtigt. Zukünftig soll das Patty eine stärkere Note von gegrilltem Rindfleisch sowie eine saftigere Textur haben. Gewicht und Preis bleiben unverändert.