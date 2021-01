FoodTec Award 2021 Preisträger stehen fest

Die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) hat zusammen mit ihren Fachpartnern die Preisträger des International FoodTec Awards 2021 bekanntgegeben.



Preisträger und ihre Innovationen: International FoodTec Award 2021 in Gold

Seydelmann Ohmic Systems – Seyos GmbH, Aalen, Deutschland

Ohmsche Erhitzung von Fleisch- und Wurstwaren



Kuchenmeister GmbH, Soest, Deutschland

Multivariables Backverfahren – Backofen mit kombinierter Wärmeübertragung



Alpma Alpenland Maschinenbau GmbH, Rott am Inn, Deutschland

Butterverpackung mit dem Frischeverschluss



Hiperbaric SAU, Burgos, Spanien

Hiperbaric HPP In-Bulk Technology



Allgaier Process Technology GmbH, Uhingen, Deutschland

Allgaier Kontakt-Scheiben-Trockner Typ CDry® food



International FoodTec Award 2021 in Silber

Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Biberach a. d. Riß, Deutschland

All-in-one Form- und Schneidesystem FS 525



CSB-System AG, Geilenkirchen, Deutschland

Der CSB Jamboflash: Künstliche Intelligenz für die Rohschinkenquallitätskontrolle



K+G Wetter GmbH, Biedenkopf-Breidenstein, Deutschland

Vakuum Industrie VCM 360 und VCM 550 Hygenic secure



Mado GmbH, Dornhan, Deutschland

Finger Protection System (FPS)



Maschinenfabrik Seydelmann KG, Stuttgart, Deutschland

RFID-Schneidsatzabfrage



Peerox GmbH, Dresden, Deutschland

Selbstlernendes Assistenzsystem für Bediener von Maschinen



Vemag Maschinenbau GmbH, Verden/Aller, Deutschland

Vemag LL335 Universallösung für das automatische Gruppieren und Verpacken von frischen Würstchen in Schalen



GEA Westfalia Separator Group GmbH, Oelde, Deutschland

Ideal Whey Separation



Krones AG, Neutraubling, Deutschland

Aseptische Dosage für Kleinstmengen



Optima consumer GmbH, Schwäbisch Hall, Deutschland

EGS: Entwicklung eines neuartigen Systems zum Evakuieren, Begasen und Verschließen von Babymilchpulver-Behältnissen



Plasmion GmbH, Augsburg, Deutschland

Sicrit – neuartige Ionisations-Technologie für Echtzeitanalysen



StarVac Systems GmbH, Kandern, Deutschland/Australien

Jupiter 445 High Speed Vacuum Packaging machine



Tropical Food Machinery SRL, Busseto/Parma, Italien

Cerere 6000, The New TFM Automatic Banana Peeler



Habasit International AG, Reinach, Schweiz

The innovative Habasit Super HyClean Modular Belt



Storr GmbH, Stadtlohn, Deutschland

Food Distriwall

Mit dem renommierten Technologie-Preis werden in diesem Jahr 20 Innovationsprojekte aus der internationalen Lebensmittel- und Zulieferindustrie ausgezeichnet. Das teilt die DLG jetzt mit. Fünf Neuheiten haben demnach den International FoodTec Award in Gold erhalten, 15 sind mit einer Silbermedaille ausgezeichnet worden. Eine Kurzpräsentation der Sieger und ihrer Innovationen findet am 23. Februar 2021 von 15:00 bis 16:00 Uhr im Rahmen einer digitalen Infoveranstaltung statt.Mit dem International FoodTec Award würdigt die DLG zusammen mit ihren Fachpartnern wegweisende Entwicklungen hinsichtlich Innovation, Nachhaltigkeit und Effizienz im Bereich der Lebensmitteltechnologie. Eine international besetzte Experten-Jury aus den Bereichen Forschung und Lehre sowie Vertretern der Praxis wählt die fortschrittlichsten Konzepte aus.Der im dreijährigen Turnus vergebene Preis wird in Form von Gold- und Silbermedaillen verliehen. Mit einer Goldmedaille werden Produkte mit neuer Konzeption gewürdigt, bei denen sich die Funktion entscheidend geändert hat und deren Einsatz ein neues Verfahren ermöglicht oder ein bekanntes Verfahren wesentlich verbessert. Silbermedaillen gehen an Produkte, die so weiterentwickelt worden sind, dass dadurch eine wesentliche Verbesserung der Funktion oder des Verfahrens erreicht wird. Hier geht's zur ausführlicheren Präsentation der Gewinner.