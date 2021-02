Geflügelpest Weitere Fälle im Nordosten

Foto: IMAGO / CHROMORANGE Im Winter ist die Gefahr groß, dass der Geflügelpest-Erreger von Wildvögeln in Nutzbestände eingetragen wird.

Themenseiten zu diesem Artikel: Eiermarkt Geflügelpest HPAI

Rund um die Ostsee bleibt die Tierseuche eine Gefahr für die Geflügelhalter. Engpässe am Eiermarkt werden befürchtet.

Die Hochpathogene Aviäre Influenza (HPAI) hat auch in dieser Woche wieder in etlichen EU-Ländern für Verluste in den Geflügelbest&