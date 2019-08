Grillevent Euregio BBQ Festival

An diesem Wochenende treffen sich die Liebhaber glühender Roste zum europäischen Wettstreit an der deutsch-niederländischen Grenze.



Am 17. und 18. August findet bereits zum sechsten Mal das „ EUregio BBQ Festival auf der Oktoberfestwiese in Waldfeucht-Haaren statt. Seit das Event im Jahr 2014 den Rahmen für den ersten BBQ-Wettbewerb nach den Regeln der Kansas City BBQ Society ( KCBS ) auf deutschem Boden gebildet hat, ist das Spektakel zu einem Pflichttermin für BBQ-Fans geworden.Zum internationalen Wettstreit treten insgesamt 30 Teams mit 150 Teilnehmern aus fünf Ländern an. Mit dabei sind auch die Lokalmatadore „Backyard BBQ Haaren“ und „Claßen’s BBQ“. Am Grill müssen die Teilnehmer aus Belgien, Dänemark, England, den Niederlanden und Deutschland sich in den Kategorien Huhn, Schweinerippchen, Schweineschulter und Rinderbrust messen.Zum Event präsentieren Hersteller von Grill-Equipment ihre Geräte sowie passendes Zubehör. Das Team der Metzger Männer bietet den Festivalbesuchern kulinarische Spezialitäten aus dem Hause Otto Gourmet Mehr Infos zum Pflichttermin für BBQ-Fans finden Sie hier