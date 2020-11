Infektionsschutzgesetz Dehoga droht mit Klage

Foto: imago images / Seeliger Die Maßnahmen zur Endämmung der Corona-Pandemie treffen die Gastronomoebetriebe hart.

Sollte der Bundestag Lockdowns in der Gastronomie ohne Entschädigungen ermöglichen, will der Verband vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.

Die Bundesregierung will in Rekordzeit ein neues Infektionsschutzgesetz auf den Weg bringen. Abgestimmt werden soll bereits am Mittwoch dieser Woche.