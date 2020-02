Intergastra 2020 Breites Angebotsspektrum

Die Intergastra ist die Leitmesse für Hotellerie und Gastronomie sowie ideale Plattform für den Austausch unter Kollegen. Mehr als 1.400 nationale sowie internationale Aussteller präsentieren in Stuttgart ihr breites Angebotsspektrum in den Bereichen Küchentechnik, Food, Ambiente und Ausstattung für Hotel und Gastronomie, Dienstleistung, Getränke und Kaffee.

Rund 100.000 Besucher aus mehr als 70 Ländern werden sich auf über 115.000 qm Ausstellungsfläche über neue Produkte, Trends und zukunftsweisende Ideen informieren. Der Startschuss für die Messe fällt am Samstag, 15. Februar, der letzte Messetag ist am Mittwoch, 19. Februar. Bei der Intergastra-Auflage von 2018 zählte die Messegesellschaft 98.677 Besucher und 1.422 Aussteller. 82 Prozent der Besucher gaben seinerzeit an, wiederkommen zu wollen, fast 90 Prozent würden den Messebesuch weiterempfehlen. In vier Messehallen zum Thema Küche und Food finden Köche, Gastronomen, Hoteliers und Caterer neue Ideen in Sachen Technik und Küchenausstattung, begleitet von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Viele interessante Vorträge, spannende Wettbewerbe und unterhaltsame Shows bilden eine gelungene Mischung aus Wissenstransfer und Entertainment.

Schwerpunkte im Bereich Küche und Food Die Schwerpunkte im Bereich Küche und Food sind Nahrungsmittel, Tiefkühlprodukte, regionale Spezialitäten und internationale Delikatessen sowie Convenience; außerdem Küchentechnik und -ausstattung, Kühlen und Kältetechnik, Büfett- und Ausgabetechnik sowie Spül- und Poliertechnik.



Zwei Hallen der Intergastra sind für Hotel & Ambiente reserviert. Von der Inneneinrichtung bis zur Haustechnik über Outdoor-Mobiliar bis hin zur Tischkultur präsentieren Hersteller und Dienstleister Konzepte, Lösungen und Innovationen. Die Schwerpunkte dieses Messebereichs bilden Geschirr und Tischwäsche, Ambiente und Raumausstattung, Innenarchitektur, Gebäudetechnik, Textilien und Design, Outdoor und Mobiliar, Bad, Sanitär und Wellness. Vielfältige Inspirationen bietet zudem das Fach- und Eventprogramm auf der Dehoga-Bühne.



Im Themenbereich Dienstleistung & IT bilden Kassen- und Abrechnungssysteme, Cloud- und Internetdienste, Datenerfassung und Software, Energiedienstleistungen, Berufsbekleidung und Verkaufsförderung die Schwerpunkte.



Kaffee-Kultur wird auf der Intergastra mit Leidenschaft, Qualitätsbewusstsein und fachlicher Kompetenz zelebriert. Hier finden die Fachbesucher alles rund um den perfekten Kaffee-Genuss. Die Sonderschau „Stuttgart Coffee Summit“ ermöglicht Einblicke in die Welt des Kaffees und einen Austausch mit internationalen Kaffee-Experten. Weitere Anregungen liefern Wettbewerbe und Vorträge bekannter Patissiers und Chocolatiers auf der Bühne des Landesinnungsverbands des Konditorenhandwerks Baden-Württemberg. Die Schwerpunkte im Bereich Kaffee: Heißgetränke (Kaffee, Tee und Kakao), Kaffeemaschinen und Kaffeemühlen, Rösten, Verpacken und Zubehör sowie Kaffeeanbau, -verarbeitung und -veredelung.



In der Halle 9 zeigt sich die Getränkebranche mit einer großen Vielfalt. Schwerpunkte im Themenbereich Getränke sind Bier und Biermixgetränke, Wein und Spirituosen, Wasser, alkoholfreie Getränke, Säfte und Smoothies, Energy Drinks, Ausschankanlagen sowie Barausstattung und -zubehör.



Auf der Sonderschau „Outdoor. Ambiente. Living." sehen die Besucher verschiedene innovative Sonnen- und Wetterschutzsysteme für den Bereich Außengastronomie – von Markisen über Sonnenschirme bis hin zu Terrassendächern mit vielfältigem Zubehör.