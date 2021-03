Jubiläum: Feines Gespür für Trends

BELM 100 Jahre AVO-Werke August Beisse. Kundenindividuelle Entwicklungen dominieren das Handeln des Geschmacksspezialisten.

Guter Geschmack, hohe Qualität und ein feines Gespür für Trends. Das sind nach Einschätzung der AVO-Geschäftsführung die Grundpfeiler für den Erfolg der AVO-Werke August Beisse. Heute gehört das Unternehmen mit seinen 650 Mitarbeitern mit zu den bedeutendsten Herstellern für Verarbeitungsgewürze in Europa. Dabei liefert es mehr als 8.000 Produkte an Kunden aus der Lebensmittelbranche.



Das Unternehmen

Standorte: Belm (Deutschland), Ingwiller (Frankreich), Kobierzyce (Polen)

Belm (Deutschland), Ingwiller (Frankreich), Kobierzyce (Polen) Mitarbeiter: 750 insgesamt, 650 am Hauptstandort in Belm (Kreis Osnabrück)

750 insgesamt, 650 am Hauptstandort in Belm (Kreis Osnabrück) Produkte: 8.000

8.000 Jahresoutput: 46.000 t Rohgewürze, Kräuter etc.

46.000 t Rohgewürze, Kräuter etc. Umsatz: 200 Mio. Euro (2019), davon 23 Prozent im Export

200 Mio. Euro (2019), davon 23 Prozent im Export Kunden: Lebensmittelhersteller sowie Lebensmitteleinzelhandel im B2B-Segment sowie das Handwerk (im Bereich Fleischverarbeitung)