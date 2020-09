Fleischerzeugung Kanadische Herde bleibt stabil

Foto: imago images / YAY Images Bei Bullen und Ochsen kam es im Vorjahresvergleich zu moderaten Bestandseinbußen.

Trotz der gestiegenen Nachfrage auf dem Weltmarkt zeigen die kanadischen Tierhalter wenig Interesse an einer Aufstockung der Herden.

Während die Farmer in den Vereinigten Staaten von Amerika in den vergangenen fünf Jahren ihre Bestände an Rindern leicht und die von Sc