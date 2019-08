Konzept Tante Emma geht online

Am Rosenbergplatz in Stuttgart setzt Real ab sofort ein neues Einzelhandelskonzept um, das den stationären Handel mit dem digitalen Zeitalter verbindet: Ein Innenstadt-Geschäft, das einerseits die Atmosphäre eines Tante Emma-Ladens verströmen soll. Andererseits hat der Laden 365 Tage im Jahr, 24 Stunden pro Tag geöffnet. Bestellt und bezahlt wird vorab per App oder direkt im Markt.

Foto: real/Carlos Albuquerque Eine Atmosphäre wie im klassischen, kleinen Einkaufsladen um die Ecke.

Das Konzept von " Emmas Enke l" setzt dem Einzelhändler zufolge auf Bequemlichkeit und Vertrauen. Bestellt wird mit der neuen "Emmas Enkel"-App. Kunden können damit nach dem " Click&Collect "-Prinzip ihren Warenkorb immer und von überall zusammenstellen. In der App kann mit PayPal, im Markt selber auch per EC- oder Kreditkarte sowie mit Google Pay und Apple Pay bezahlt werden. Nach der Zahlung erhält der Kunde einen QR-Code, mit dem die Bestellung zu jeder beliebigen Zeit am Abholterminal im Markt abgeholt werden kann. Die Kunden können auch im Geschäft auf einem Terminal aus einem Sortiment von rund 500 Artikeln wählen. Eine vollautomatische Warenausgabe liefert das Bestellte, darunter frische Lebensmittel und Convenience-Produkte wie Snacks oder Fertiggerichte ebenso wie Drogerie- und Hygieneartikel. Laut Real erhalten die Kunden bei "Emmas Enkel" Produkte des täglichen Lebens und regionale Waren, größtenteils in Bio- oder Demeter-Qualität.In dem neuen Store in einem denkmalgeschützten Gebäude erwartet die Kunden auf rund 45 qm Verkaufsfläche eine Filiale des Café Herbertz, das nahtlos in den Verkaufsraum übergeht. In Holzkisten werden frische, bevorzugt regionale Produkte wie Obst und Gemüse vom Lieferanten "Das grüne Eck", Backwaren von "Brotfreunde Grau" oder französisches Süßgebäck von "La Boulangerie" präsentiert. Direkt gegenüber befinden sich je zwei Bestell- und zwei Abholterminals.Für die Realisierung des neuen Konzepts arbeitet Real mit "Smark" zusammen. Das Unternehmen hat ein automatisiertes Bestell- und Regalsystem entwickelt, das die Waren in drei verschiedenen Temperaturzonen hinter der Warenausgabe lagert und Bestellungen in hoher Geschwindigkeit zusammenstellt. So benötigt die Kommissionierung eines Warenkorbs mit acht Artikeln weniger als eine Minute.