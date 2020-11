Schlachthof Biberach Verstöße gegen Tierschutz

Die „Soko Tierschutz“ erhebt schwere Vorwürfe gegen den Schlachthof in Biberach. Dort dokumentierte der Verein mit Sitz in München anhand von Videomaterial an sechs Schlachttagen nach eigenen Aussagen „mangelhafte Betäubung, schrottreife Technik und ein Personal, das maximales Desinteresse zeigt“. Der Südwestrundfunk hatte über die Vorkommnisse in der Fernsehsendung „SWR Aktuell Baden-Württemberg“, der MDR in der ARD-Sendung „ Fakt “ berichtet.