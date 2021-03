Weidemark: Mitarbeiter in Quarantäne

imago images / MiS

Bei Weidemark in Sögel wurden 23 der insgesamt 1800 Mitarbeiter positiv getestet.

SÖGEL Im Tönnies-Fleischwerk in Sögel wurden bei 23 Mitarbeitern Corona-Infektionen nachgewiesen. In der Folge befinden sich 150 Mitarbeiter in Quarantäne. Die Kapazität des Betriebs war ohnehin bereits gedrosselt.

